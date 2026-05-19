自身のハラスメントを理由に１年２カ月の活動自粛を経て４月に活動を再開したフリーアナウンサーの生島ヒロシが１８日、都内でトークライブを開催。復帰後、初の公の場となった。

この日は自身の半生を振り返る形でトークを展開。ＴＢＳアナウンサー時代を回想し、「ＴＢＳを退職する時の年収は１２００万ぐらいだったんですよ」と赤裸々告白。それと同時に「バイトで１２００万稼いでた」といい、「久米（宏）さんからもらったりとかして、（合計）２０００万くらいあったんですかね」と語った。

また「それで辞めたら一気に“億”に乗ったわけです。億り人になったわけです」と退職直後の年収も。「こんなんだったらもっと早く辞めれば良かったなとか思って」と冗談交じりに続けた。そこからもエスカレーター式に年収は「どんどん上がり続けた」といい、「このまま行ったらどうしようと思ってたけど、心配いらなかったですね。番組終わっちゃうとすぐ（年収が）下がっちゃったりして」とフリー故の浮き沈みを身をもって体感したという。

当時はバブル全盛期。「フリーの沈みを本当にすごい経験して、不動産とかも結局下がらないはずだったんで、皆買ってるじゃないですか。それで金融商品とかも次々いろんな人が持ってくるわけですよ。あんま深く考えないから、そうこうしてる内に不動産で７億ぐらいの借金が増えて、金融商品で３億近く投資しちゃだまされたりして、なんだかんだ１０億近く（借金）」と借金をした時期も回想して苦笑い。「だから稼いでるんだけど手元に残らない状態が続いて、右から左にお金が出ていく。なんなんだろうこれはと思いましたね」と振り返った。