19日11時現在の日経平均株価は前日比109.73円（-0.18％）安の6万706.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1136、値下がりは399、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は224.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が126.71円、ＳＢＧ <9984>が115.85円、フジクラ <5803>が53.9円、ファナック <6954>が45.25円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を186.65円押し上げている。次いでリクルート <6098>が53.70円、コナミＧ <9766>が46.26円、ＫＤＤＩ <9433>が33.19円、バンナムＨＤ <7832>が27.76円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はサービスで、以下、保険、その他製品、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、電気機器が並んでいる。



※11時0分12秒時点



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