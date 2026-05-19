18日夜、大阪市北区で、警察の追跡を受けていた軽乗用車が急発進し、警察官に接触させようとしたとして、運転していた男が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。車に同乗していた男女2人は逃走しています。

警察によりますと、18日午後11時55分ごろ、大阪市北区天神橋5丁目の路上で、パトカーに乗っていた警察官が、不審な軽乗用車を発見しました。

警察官が停止を求めるも、車は逃走。天神橋5丁目付近で前方の車列に阻まれて停車しました。その後、車は前進し付近の車に接触し停車、警察官が職務質問をしようと近づいたところ、男がドアを開けなかったため、運転席側の窓ガラスを割って男を確保しようとしました。すると、男は逃走をはかろうと警察に向かって車を急発進させ、接触させようとしたということです。

その後、男を車を降りて逃走しましたが、現場付近で確保され、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。警察官がガラスを割り男の身柄を確保しようとした際、指に軽いケガをしたということです。

逮捕された男は年齢・住所・氏名とも語らず、調べに対し黙秘しているということです。警察によりますと、男からアルコールは検知されておらず、今後、薬物検査を進める方針です。また、車には他に成人とみられる男女2人が同乗していましたが、現場から逃走していて、警察が行方を追っています。