「成長が早い！！」中川翔子、双子のつかまり立ちショット公開！ 「一緒に遊んでいる写真凄くいい」
タレントの中川翔子さんは5月18日、自身のInstagramを更新。息子たちが「毎日進化してる」と感じたエピソードを紹介し、写真を多数公開しました。
【写真】つかまり立ちをする双子
また「双子、ふた語で笑いあいながら2人で遊んでます なんだか兄弟っていいなぁ、いっしょに遊べるなんて楽しそう」と、息子たちだけでコミュニケーションを取りながら遊んでいるショットも載せました。
コメントでは「つかまり立ちから歩く日が近いなと感じます」「二人でふた語顔見つめあってかわいい 癒されるわ」「今日も可愛い」「もうつかまり立ちとは、、成長が早い！！毎日幸せですねー」「本当にかわいい双子ちゃん」「お話してる 可愛い」「双子ちゃんが一緒に遊んでいる写真凄くいいですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】つかまり立ちをする双子
「一緒に遊んでいる写真凄くいい」中川さんは「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい 納豆も初めて食べたし上の歯も2本目生えてきたし 毎日進化してる！」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、双子の息子たちを抱っこした自身の姿です。2枚目では双子の兄がおもちゃにつかまって立っている様子、3枚目では弟が柵につかまって立っている様子が見られます。
コメントでは「つかまり立ちから歩く日が近いなと感じます」「二人でふた語顔見つめあってかわいい 癒されるわ」「今日も可愛い」「もうつかまり立ちとは、、成長が早い！！毎日幸せですねー」「本当にかわいい双子ちゃん」「お話してる 可愛い」「双子ちゃんが一緒に遊んでいる写真凄くいいですね」と、絶賛の声が寄せられました。
「初めて納豆に挑戦！」17日の投稿では「離乳食 初めて納豆に挑戦！心配だったけど満面の笑顔くれました大好きみたい！良かった！」とつづっていた中川さん。息子たちの成長を感じます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)