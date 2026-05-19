タレントの中川翔子さんは5月18日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちがつかまり立ちに成功した様子を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

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タレントの中川翔子さんは5月18日、自身のInstagramを更新。息子たちが「毎日進化してる」と感じたエピソードを紹介し、写真を多数公開しました。

【写真】つかまり立ちをする双子

「一緒に遊んでいる写真凄くいい」

中川さんは「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい　納豆も初めて食べたし上の歯も2本目生えてきたし　毎日進化してる！」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、双子の息子たちを抱っこした自身の姿です。2枚目では双子の兄がおもちゃにつかまって立っている様子、3枚目では弟が柵につかまって立っている様子が見られます。

また「双子、ふた語で笑いあいながら2人で遊んでます　なんだか兄弟っていいなぁ、いっしょに遊べるなんて楽しそう」と、息子たちだけでコミュニケーションを取りながら遊んでいるショットも載せました。

コメントでは「つかまり立ちから歩く日が近いなと感じます」「二人でふた語顔見つめあってかわいい　癒されるわ」「今日も可愛い」「もうつかまり立ちとは、、成長が早い！！毎日幸せですねー」「本当にかわいい双子ちゃん」「お話してる　可愛い」「双子ちゃんが一緒に遊んでいる写真凄くいいですね」と、絶賛の声が寄せられました。

「初めて納豆に挑戦！」

17日の投稿では「離乳食　初めて納豆に挑戦！心配だったけど満面の笑顔くれました大好きみたい！良かった！」とつづっていた中川さん。息子たちの成長を感じます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)