思わず夜に出かけたくなる！ POLER×フリークス ストアのカプセルコレクションはナイトアクティビティにうってつけ！

国際的なスポーツの祭典の競技に加わったことで、一般への認知度と理解が爆発的に広がったスポーツ、スケートボード。もともとフィールドと日常が密接に隣り合うため、そのライフスタイルやカルチャーが多くの若者に支持されており、ヒップホップなどの音楽シーンやファッションシーンにもその影響を色濃く与えてきました。

同アクションスポーツカルチャーを背景に生まれたブランドも多く、そのひとつが2010年にオレゴン州・ポートランドで誕生したPOLER（ポーラー）。スケーターにサーファー、そしてスノーボーダーのライフスタイルをミックスした新感覚のアウトドアブランドとして、”CAMP VIBES”を掲げながらアクティブスポーツとアウトドアを繋ぐ実用的なアイテムを展開しています。

そんなPOLERが人気セレクトショップFREAK'S STOREとコラボを実施！ “POLER THE 3RD EYE COLLECTION for FREAK'S STORE”と題し、カプセルコレクションを発表しました。本コラボの特徴は遊び心をギミックとしてプラスしたPOLERらしさ、そしてFREAK'S STOREならではのタウンユース視点を融合しているトコロ。ストリートにアウトドアとシーンを選ばない万能感も◎な全6型、早速チェックしていきましょう。

同コラボは暗闇を照らすライトやそれに合わせて着用できるリフレクター付きアイテムから構成されるコレクション。“THE 3RD EYE”とその名の通り“第三の目”を彷彿させるデザインがポイントのひとつです。

▲「3rd Eye Calling Cap」

なかでも注目したいのが「3rd Eye Calling Cap」（6930円）。同ブランドの定番キャップに取り外し可能なUSB充電式ライトを搭載したインパクト抜群のアイテム。まるで第三の目が開くかの如く周囲や手元を照らします。

夜間でも必要十分な光量と実用性もバッチリ。暗い場所での自転車走行やスケボーでの移動の際の安全性を高めてくれます。アウトドアシーンでも日が暮れた後の作業時に重宝するはず。

▲「Response Vest」

続いてはアウトドアベストをリフレクターに仕様にアップデートした「Response Vest」（1万7600円）。胸元に2つ、左右に大きめのメッシュポケットを配置。

幅広マチで収納力もあり、手ぶら移動にぴったり。前後のリフレクターで夜間でもしっかりと光を反射。夏のレイヤードスタイルにもすんなり馴染む1着です。

▲「Response Transformer Bag」

さらに、ショルダー／ナップザックな2WAY仕様の「Response Transformer Bag」（6050円）も登場。リフレクター部分にナップザック部分が格納されているので、広げるだけでOK。「荷物が急に増えちゃった」なんてシーンで活躍間違いなしです。

▲「Response Keyholder」

なお、高輝度リフレクターを採用した「Response Keyholder」（1430円）を付ければ、もう完璧！ ストリート感を演出しつつ、目印にも。オレンジ／イエロー／グリーンと3色展開なので好みのカラーをセレクトできます。ほかにも大胆にロゴを背中にプリントした「Response S／S Tee」（5995円）や「Response Socks」（1980円）もスタンバイ。

▲「Response S／S Tee」

昼間はもちろん夜間での行動を意識した“本当に必要な機能”を搭載した6アイテム。身に付けるだけでソト遊びがより安全な環境に。これからの季節、積極的に活用したいものです。

>> POLER×FREAK'S STORE

＜文／GoodsPress Web＞

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