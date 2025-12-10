巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票用紙で「先発投手部門」にノミネートされることが１８日、分かった。球団新人６４年ぶりの開幕投手を務めるなど、ここまで７登板で両リーグトップタイの５勝（２敗）と躍動。“巨人の顔”として認められた形だ。球団新人では１９９９年の上原浩治以来２７年ぶりとなる「先発投手部門」でのファン投票選出を目指す。

夢舞台出場への第一歩だ。１２球団の猛者たちが一堂に会するオールスター。竹丸が巨人の「先発投手部門」で投票用紙に名前が刻まれる。例年「先発―」のノミネートは各球団３人。ローテの中でも人数は限られている。昨年は山崎、戸郷、井上で、２４年は菅野、山崎、戸郷。毎年“巨人の顔”とも言えるメンバーがそろう中に、今年は売り出し中のドラ１が入った。

３月２７日・阪神戦（東京Ｄ）で１９６２年の城之内邦雄以来球団６４年ぶりの新人開幕投手を務めると、６回３安打１失点で、新人開幕投手の勝利は球団初の快挙となった。順調に白星を重ね、前日１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では６回無失点で白星を飾り、７登板目で早くもセ５球団から勝利をゲット。山崎や戸郷とローテの軸が開幕に不在だった中で奮闘し、両リーグトップタイの５勝２敗、防御率２・４５と好成績を残している。

球団新人がファン投票の「先発投手部門」で選出されれば、９９年の上原浩治以来２７年ぶり。ファン投票選出は１枠のみだが、セの先発投手には既に４完封している阪神・高橋や２完封の広島・栗林、ここまで５勝を挙げている中日・大野などつわものがそろう。それでもチームの勝利へ向けて好結果を積み重ね続けることが、特別な舞台への切符をつかみ取ることにもおのずとつながっていく。

「次も勝てるように頑張ります」とお立ち台で宣言した翌日のこの日は、Ｇ球場で先発投手練習に参加。ジョギングやキャッチボールなど軽めの調整で汗を流した。今年は１９年以来７年ぶりの本拠地・東京Ｄでの球宴開催。スター候補がそのマウンドに立てば、より一層盛り上がることは間違いない。

◆巨人ルーキーの球宴出場 巨人の新人がファン投票で今年のオールスターに出場すれば、９９年の上原、二岡以来、球団２７年ぶり。２２年の大勢はファン投票で選出されたが、新型コロナウイルス陽性判定を受けて辞退していた。監督推薦では０３年の木佐貫洋、１３年の菅野智之、１５年の高木勇人が選出され、１１年の沢村拓一はプラスワンチャレンジ投票で選出された。

◆オールスター投票 昨年の例では、公式投票用紙、郵便はがき、インターネットによる投票が行われた。ファン投票対象選手はノミネート選手のみならず、５月３１日までに支配下選手登録された選手が対象となっていた。詳細は後日、発表になる予定。