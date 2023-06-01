（NY時間13:12）（日本時間02:12）

サービスナウ＜NOW＞ 103.13（+8.06 +8.48%）

セールスフォース＜CRM＞ 178.71（+5.20 +3.00%）



本日はサービスナウ＜NOW＞やセールスフォース＜CRM＞などソフトウエア株の一角に買い戻しが入っている。アナリストが両銘柄についてカバレッジを再開しており、セールスフォースの投資判断は「売り」とした。



同社はＡＩ主導による構造的転換局面に直面していると指摘。ＡＩ時代におけるセールスフォースの３つの主要懸念として、「新規顧客獲得の鈍化」、「アップセル余地の限定」、「ＡＩ収益化」を挙げた。また、同社は、これまでの高成長プラットフォーム企業から、成熟したキャッシュ創出企業へ変化しつつあるとも分析。その結果、「構造的な低成長を予想しており、年間成長率は約１０％を見込む」と説明している。目標株価は１６０ドル。



一方、サービスナウ＜NOW＞については、投資判断を「買い」、目標株価を１３０ドルとしている。「ＡＩがソフトウエア業界を変革している一方で、サービスナウはＡＩに置き換えられる側ではなく、恩恵を受ける側になる」と指摘。



その理由として「ＩＴ、従業員、顧客向けワークフローに深く組み込まれている点が、あらゆる自律型ＡＩエージェント導入から恩恵を受ける独自の強みになる」と説明した。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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