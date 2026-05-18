グラビアアイドル・タレントの風吹ケイ(27)が17日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催されたボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード」湘南予選のグラマラス部門で優勝したことを明かした。



【写真】さすが大会優勝ボディ 引き締まっているのに“出るところは出てる”

風吹は「SSA glamorous部門優勝しました!!!」と題し、大会でゴージャスな水着姿になった自身の姿を公開。部門名の通りグラマラスボディでありながら、縦に割れた腹筋が浮かぶ引き締まった身体を披露した。



また「ファンの皆様のおかげで推し選手賞もいただきました たくさんの投票ありがとうございました!!」「美バスト賞もいただきました!!!!!もっと魅力的になっちゃう♡」と、部門以外の総合賞も獲得したことを明かした。最後には「自己満で出ること決めたけど本当にたくさんの方に応援いただいて、みんなでとった一位です。本当に本当にありがとうございました!!!」と結んだ。



ファンからは「これで…マッチョさんに近づきましたね、いろんな意味で」「けいちゃんのかわいさと美しさなら優勝も大納得」「言葉に出したら実行する女」「初出場で3冠すごっ！」と賞賛の声が寄せられた。



風吹は“B105”砲とグラマラスボディが自慢のグラビアアイドル。グラビア活動だけでなくYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」などのバラエティ番組出演やNetflix「地面師たち」に出演するなど、タレント、女優業でも活躍している



（よろず～ニュース編集部）