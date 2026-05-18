2026年5月17日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に、家探しの担当者だった不動産会社の女性とまさかの結婚を果たしたという、漫画のような新婚カップルが登場した。

【映像】家探しの22歳男性（一緒に住む様子も）

番組では、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻の、不動産会社での劇的な出会いから結婚に至るまでのストーリーが明かされた。今回は番組史上初となる、スタジオに当時の妻の自宅を完全再現した企画が実施され、異例の同居生活の様子が紹介された。

秋葉原に住みたいと物件探しに不動産会社を訪れた夫（千雲さん・22歳）の担当になったのが、のちに妻となる女性（唯・24歳）だった。

夫が希望した最初の物件は学生専用マンションのため入居できず、さらにその1週間後に見つけた別の物件でも、オーナーが海外在住のため会社の許可が下りずに契約がNGになるというまさかのトラブルが発生してしまう。しかも夫は、もともと住んでいた川崎の部屋の退去申請をすでに出してしまっていたのだ。

北海道から一人で上京し、東京に頼れる人もいない夫を放っておけなくなった妻 。自身も20歳で上京し、仕事と家の往復だった過去があったことから、素で何でも話してくる夫がかわいい年下の友達のように思えてきたのだという。そして退去日が迫るなか、妻はついに「頼る先がないなら、自宅で一緒に住みませんか？」と提案し、妻が暮らしていた1Kでの異例の同居生活がスタートすることとなった。