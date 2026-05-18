¼ÂÂÖ¤Ê¤¤½àÈ÷»þ´Ö¡¢¹Ö±éÎÁ¤Ë²Ã»»¡¡Ê¡²¬¸©¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ½èÍý¤ÈÀâÌÀ
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ï18Æü¡¢2023¡Á25Ç¯ÅÙ¤Ë³«¤¤¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¤Î¹Ö»Õ¤Ø¤Î¼ÕÎé¶â¤Ë´Ø¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹Ö±é»þ´Ö¤Ë¡¢¼ÂÂÖ¤ÎÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Ê¤É¤ò²Ã»»¤·¤Æ»»Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¬Äê³Û¤Ï¸¶Â§1»þ´ÖÅö¤¿¤êºÇÂç9Àé±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¼å¤Î¹Ö±é¤Ç10Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤ÏÀè¤Ë·è¤á¤¿¶â³Û¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë»öÌ³½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î·ò¹¯¤ä´Ä¶¤Î·òÁ´À¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤é¤ò¾·æÛ¡£½Ã°å»Õ¤Î¸©µÄ¤âÅÐÃÅ¤·¡¢10Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·×26²ó¤Î¼Â»Ü¤Ç¼ÕÎé¶â¤ò·×Ìó130Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£