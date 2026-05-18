高校野球・春の県大会です。



18日は準々決勝残りの2試合が行われ、ベスト4が出そろいました。



鹿角と大館鳳鳴の県北勢対決は、延長タイブレークにもつれ込む激戦となりました。



去年夏の準優勝校・鹿角と、5年ぶりのベスト4進出がかかる大館鳳鳴との一戦。



試合が動いたのは2回表でした。



大館鳳鳴はヒットと送りバントで2アウト3塁として8番・岩渕。



1、２塁間を破るタイムリーヒットで、大館鳳鳴が先制します。





追いつきたい鹿角は5回ウラ、ヒットと連続デッドボールでノーアウト満塁のチャンスを迎えます。打席には1番・舘洞。レフト前に運び、同点に追いつきます。その後は両チームの投手が好投。1対1のまま、延長戦に入ります。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まる、タイブレークで行われます。2点ずつ取り合い、3対3の同点で迎えた11回表。大館鳳鳴はワイルドピッチでランナーを進め、2番・水原。前進守備の裏をつくタイムリーヒットで勝ち越します。そのウラ、鹿角も粘りを見せます。エラーでノーアウト満塁とし、9番・山田。犠牲フライで1点を返します。3塁ランナーが帰ればサヨナラの場面で、打席には、5回にタイムリーを放っている舘洞。この間に3塁ランナーが帰り逆転サヨナラ勝ち。鹿角が準決勝に進出です。鹿角 舘洞拓選手「絶対何かあると思って全力疾走したのがサヨナラにつながったのはとてもうれしかったです」「やっぱり一戦一戦大事にチームみんなで全力野球で頑張っていきます」第2試合、大曲工業と本荘の試合は、3対1で大曲工業が勝って10年ぶりのベスト4進出を決めています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢今週土曜日の準決勝は秋田商業と大曲工業、鹿角と秋田修英の組み合わせに決まりました。決勝はその翌日、日曜日に行われる予定です。※5月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします