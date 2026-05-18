トップはコービー、2位にはピペン…RS50勝以上の相手をPOで最も多く倒してきた選手トップ10

2025－26シーズンのチャンピオンを決定する“真の覇権争い”、「NBAプレーオフ2026」は、5月18日（現地時間17日、日付は以下同）にカンファレンス・セミファイナル全4カードが終了し、“今シーズンの4強”が決まった。

今年カンファレンス・ファイナルで対戦するのは、ウェスタン・カンファレンスではオクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズ、イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズになった。

現行フォーマットで、NBAのプレーオフはファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、そしてNBAファイナルと、計4つのシリーズで相手よりも先に4勝しなければならないタフな道のりとなる。

ラウンドが進むにつれて、基本的に相手チームはレギュラーシーズン（RS）で多くの白星を飾ってきた難敵になる。そのうち、82試合のうち50勝以上を記録したチームは強豪と評されている。

では、NBAでオールスターに選ばれた実績を持つ選手たちのうち、プレーオフで最も多く50勝以上してきた相手チームをシリーズで倒してきたのは誰なのか。現地メディア『Hoops Hype』は、今月6日にそのトップ10を公開している。

トップに輝いたのは、ロサンゼルス・レイカーズ一筋20シーズンをプレーし、そのうち15度のプレーオフ出場で5回の優勝を飾ったコービー・ブライアント。キャリア序盤にシャキール・オニール、中盤にはパウ・ガソル（いずれも元レイカーズほか）と、当時リーグ屈指のビッグマンと共闘してきたガードは、50勝以上を挙げたチームに25回もプレーオフのシリーズで勝利してきた。

トップ10には複数回のNBAチャンピオンに輝いた選手たちが名を連ねていて、現役ではレイカーズのレブロン・ジェームズが19回で5位、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーンが16回で9位にランクイン。

今月上旬に『Hoops Hype』が公開した、オールスターに選ばれた実績を持つ選手たちのうち、プレーオフで最も多く50勝以上してきた相手チームをシリーズで倒してきた回数のトップ10は下記のとおり。



※以降チーム名は略称、*=現役選手

◆■50勝以上した相手をプレーオフで倒してきたシリーズ回数トップ10

１位 コービー・ブライアント（元レイカーズ）：25回



２位 スコッティ・ピペン（元ブルズほか）：22回



３位 マイケル・ジョーダン（元ブルズほか）：20回



ー位 ティム・ダンカン（元スパーズ）：20回



５位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）*：19回



６位 シャキール・オニール（元レイカーズほか）：18回



７位 マヌ・ジノビリ（元スパーズ）：17回



ー位 トニー・パーカー（元スパーズほか）：17回



９位 ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）*：16回



10位 デニス・ロッドマン（元ピストンズほか）：15回

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