一時は濃厚視されていたW杯メンバーからも落選…21歳日本代表DF、３か月で“出場４分”の苦境 来季もプレミア名門には戻れずか「再レンタルが最も高い可能性」

一時は濃厚視されていたW杯メンバーからも落選…21歳日本代表DF、３か月で“出場４分”の苦境 来季もプレミア名門には戻れずか「再レンタルが最も高い可能性」