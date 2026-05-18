一時は濃厚視されていたW杯メンバーからも落選…21歳日本代表DF、３か月で“出場４分”の苦境 来季もプレミア名門には戻れずか「再レンタルが最も高い可能性」
夏に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大。当時はワールドカップのメンバー入りが濃厚視されていたが、初挑戦となった欧州での１年目は、極めて厳しいものとなった。
プレミアリーグ開幕前に負傷で離脱を余儀なくされた高井は、トッテナムで１試合も出ることなく、冬のマーケットでボルシアMGにレンタル移籍。ドイツの地で経験を積むことを選んだ。
当初は徐々にピッチに立つ機会を手にし、２月に先発フル出場を飾るなど、調子が上向くことが期待された。だが、再びケガに悩まされて戦線離脱。２月下旬から約３か月で、プレータイムはわずか４分。最後の３試合はベンチから見守るだけだった。
当然、今季終了後はレンタル元のトッテナムに戻ることが予想される。そしてその先は不透明だ。トッテナム専門サイト『The Spurs Web』は、「タカイがノースロンドンに戻ってきたら、トッテナムは彼の成長の次なるステージについて決める必要がある」と報じた。
「来季、彼がスパーズに残るかもしれない可能性はある。もしもクラブが降格し、主力のCB達の一部を失うことになればなおさらだ」
「だが、降格を回避し、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で再建を始める場合、タカイはコンスタントな出場機会を得るのに苦しむかもしれない。守備陣のポジション争いはすでに熾烈だ。ミッキー・ファン・デ・フェン、クリスティアン・ロメロ、ケビン・ダンソ、ルカ・ヴスコビッチら、そしてラドゥ・ドラグシンもいる。今季の出場機会の少なさを考えれば、現時点では再レンタルが最も高い可能性だろう」
才能は申し分ないだけに、その力を発揮できるようになれるか。高井の去就と来季が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
プレミアリーグ開幕前に負傷で離脱を余儀なくされた高井は、トッテナムで１試合も出ることなく、冬のマーケットでボルシアMGにレンタル移籍。ドイツの地で経験を積むことを選んだ。
当初は徐々にピッチに立つ機会を手にし、２月に先発フル出場を飾るなど、調子が上向くことが期待された。だが、再びケガに悩まされて戦線離脱。２月下旬から約３か月で、プレータイムはわずか４分。最後の３試合はベンチから見守るだけだった。
当然、今季終了後はレンタル元のトッテナムに戻ることが予想される。そしてその先は不透明だ。トッテナム専門サイト『The Spurs Web』は、「タカイがノースロンドンに戻ってきたら、トッテナムは彼の成長の次なるステージについて決める必要がある」と報じた。
「だが、降格を回避し、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で再建を始める場合、タカイはコンスタントな出場機会を得るのに苦しむかもしれない。守備陣のポジション争いはすでに熾烈だ。ミッキー・ファン・デ・フェン、クリスティアン・ロメロ、ケビン・ダンソ、ルカ・ヴスコビッチら、そしてラドゥ・ドラグシンもいる。今季の出場機会の少なさを考えれば、現時点では再レンタルが最も高い可能性だろう」
才能は申し分ないだけに、その力を発揮できるようになれるか。高井の去就と来季が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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