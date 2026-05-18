ホンダ「新型フィット」に反響あり！ キリっと「精悍デザイン」採用！

ホンダのエンブレムが付いているのに、私たちの知っているクルマとはどこか違う――。

そんな不思議な感覚に陥る一台が、海を越えた中国の地で産声を上げました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）

2026年1月、ホンダの現地合弁会社である広汽ホンダが発表し販売を開始した最新型の「フィット」です。

日本国内でもお馴染みの車種ですが、この中国で登場した披露された最新モデルは、私たちが抱くフィットのイメージとは全く異なり、独自の進化を遂げていました。

現行型のフィットといえば、日本では「柴犬」をモチーフにしたとも言われる、親しみやすくてどこかホッとするような優しい顔つきが特徴です。

しかし、中国市場に投入された最新モデルは、その癒し系のオーラを完全に封印。

フロント周りには、立体的でエッジの効いた専用デザインのグリルやバンパーが採用され、ヘッドライトの造形もよりシャープに研ぎ澄まされました。

その結果、コンパクトカーでありながら非常に精悍で、キリリとした力強い表情を手に入れています。

この日本仕様とのあまりにも大きなギャップは、瞬く間に国内の自動車コミュニティでも話題を集めました。

ネット上の反応を覗いてみると、「今の丸っこいフィットも可愛いけど、このキメ顔のフィットは素直にカッコいい」「ホンダらしいスポーティな雰囲気がしっかり表現されていて羨ましい」といった、大胆なデザイン変更を歓迎する声が次々と書き込まれています。

また、「マイナーチェンジで日本でもこの顔を選べるようにして！」「このデザインなら男性でも照れずに乗れる」と、日本国内への導入を望むユーザーも多いようです。

愛嬌のある日本のフィットとは対照的に、「大人がスマートに乗りこなせる上質なハッチバック」という明確なキャラクターが与えられた、中国の新型フィット。

心臓部となるパワートレインには、中国の道路事情でも高い信頼性を誇る1.5リッターのガソリンエンジンと、スムーズな加速を生み出すCVTが組み合わされています。

スペックの派手さよりも、アクセルを踏み込んだときの素直な反応や、車内の静粛性といった「毎日の運転の心地よさ」が重視されているようです。

国境を越え、その土地の文化やユーザーの好みに合わせて柔軟に姿を変える、グローバルカーのフィット。

日本のフィットが「生活に寄り添う親友」であるならば、中国の新型フィットは「頼りになるスタイリッシュな相棒」と言えるかもしれません。

同じ車名でありながら全く異なる魅力を持つこのクルマは、ホンダのクルマづくりの引き出しの多さを改めて私たちに教えてくれます。