『アニメイト』フィリピン初出店へ 東南アジアではタイ、マレーシアに続く3ヶ国目
アニメ・コミック・ゲーム専門店『アニメイト』が、フィリピン初となる新店舗「アニメイトマニラ」を2026年にオープンする。東南アジアではタイ、マレーシアに続く3ヶ国目の展開となり、海外展開をさらに加速させる。
【写真】「アニメイトマニラ」外観
アニメイトは日本国内で126店舗を展開するほか、海外では17都市に進出。世界的なアニメ人気の高まりを背景に、アジア市場で存在感を強めている。
新店舗「アニメイトマニラ」は、フィリピン・マニラ首都圏の経済中心地として知られるマカティ市の商業施設「One Ayala」内に出店する。同施設はMRTアヤラ駅に直結し、バスターミナルも併設される交通利便性の高い立地で、現地のアニメファンだけでなく、周辺のオフィスワーカーや買い物客など幅広い層の利用が見込まれる。
店舗では、世界的に人気を集めるキャラクターグッズをはじめ、書籍やオーディオビジュアル商品まで幅広いラインアップを展開する予定。日本発コンテンツへの関心が高まるフィリピン市場において、新たな交流拠点としての役割も期待される。
オープン日や店舗の詳細については、決定次第発表される。
【写真】「アニメイトマニラ」外観
アニメイトは日本国内で126店舗を展開するほか、海外では17都市に進出。世界的なアニメ人気の高まりを背景に、アジア市場で存在感を強めている。
新店舗「アニメイトマニラ」は、フィリピン・マニラ首都圏の経済中心地として知られるマカティ市の商業施設「One Ayala」内に出店する。同施設はMRTアヤラ駅に直結し、バスターミナルも併設される交通利便性の高い立地で、現地のアニメファンだけでなく、周辺のオフィスワーカーや買い物客など幅広い層の利用が見込まれる。
店舗では、世界的に人気を集めるキャラクターグッズをはじめ、書籍やオーディオビジュアル商品まで幅広いラインアップを展開する予定。日本発コンテンツへの関心が高まるフィリピン市場において、新たな交流拠点としての役割も期待される。
オープン日や店舗の詳細については、決定次第発表される。
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