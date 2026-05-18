「日本代表の未来が楽しみすぎる」期待の22歳FWが欧州で３戦連発！ 得点嗅覚が光る一撃に脚光「覚醒来た」「普通にバケモン」
日本期待のアタッカーが、３戦連発だ。
現地５月17日に開催されたブンデスリーガ２部の第34節で、福田師王を擁するカールスルーエは、三好康児が所属するボーフムとホームで対戦。１−２で敗れた。
この一戦で、一時は同点となるゴールを叩き込んだのが、福田だ。右CKの流れから、マルセル・フランクのシュートのこぼれ球に素早く反応して押し込んだ。
得点嗅覚が光る得点に、SNS上では「覚醒来た」「凄いな」「４年後は日本のエース」「普通にバケモン」「日本代表の未来が楽しみすぎる」「いよいよ殻を破りつつある」といった声があがった。
32節のダルムシュタット戦、33節のパーダーボルン戦でも結果を残していた22歳は、これで今季６点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の得点嗅覚！ 福田が３戦連発！
現地５月17日に開催されたブンデスリーガ２部の第34節で、福田師王を擁するカールスルーエは、三好康児が所属するボーフムとホームで対戦。１−２で敗れた。
この一戦で、一時は同点となるゴールを叩き込んだのが、福田だ。右CKの流れから、マルセル・フランクのシュートのこぼれ球に素早く反応して押し込んだ。
得点嗅覚が光る得点に、SNS上では「覚醒来た」「凄いな」「４年後は日本のエース」「普通にバケモン」「日本代表の未来が楽しみすぎる」「いよいよ殻を破りつつある」といった声があがった。
32節のダルムシュタット戦、33節のパーダーボルン戦でも結果を残していた22歳は、これで今季６点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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