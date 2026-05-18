原菜乃華＆ACEes作間龍斗、初共演でW主演決定 人気小説が実写映画化【ないものねだりの君に光の花束を】
【モデルプレス＝2026/05/18】『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（スターツ出版文庫）など、10代を中心に人気を誇る泣ける青春小説のヒットメーカー汐見夏衛氏の「ないものねだりの君に光の花束を」（角川文庫／KADOKAWA刊）が2026年秋に実写映画化することが決定。女優の原菜乃華、ACEesの作間龍斗がW主演を務める。
【写真】22歳美人女優＆STARTOアイドル、W主演務める実写映画の原作
すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子。同じクラスの真昼は、人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、彼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
個性がなく【普通】である自分に嫌気が差している高校生・影子（えいこ）を演じたのは、アニメーション映画『すずめの戸締まり』（22）で主人公の声優に抜てきされ、NHK連続ドラマ小説「あんぱん」（25）への出演でブレイクを果たし、ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（25）、「るなしい」（26）、映画『見える子ちゃん』（25）、『ババンババンバンバンパイア』（25）、『推しの子』（24）など凛とした佇まいと確かな演技で幅広い世代から支持される若手実力派俳優・原。また人気急上昇のアイドルで、勉強も性格も完璧の誰もが羨む【特別】な存在・真昼（まひる）を演じたのは、映画『山田くんとLv999の恋をする』（25）で映画初主演、大河ドラマ「どうする家康」（23）では豊臣秀頼役を演じ鮮烈な印象を残し、その後もドラマ「ながたんと青と−いちかの料理帖−2」（26）、「月夜行路−答えは名作の中に−」（26）など俳優としても躍進し続けるACEesの作間。今最も注目を集める2人が映画初共演にして、本作でW主演を務める。
そして本作のメガホンを取るのは、『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じる時』など、若者の揺れ動く心情や輝きを描くことに定評のある安藤尋監督。青春期の主人公たちの等身大の悩みや葛藤を深く描き、今を生きる若者たちへ向けた人間ドラマへと昇華させている。
原は「足りないものを補い合うように出会った2人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、『恋』よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです」、作間は「鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、『真昼くん頑張れ』と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに」とコメントを寄せている。
また安藤監督は「高校生の2人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない2人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に『あるもの』のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に『ないもの』を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな2人が稀有で、かけがえのない2人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています」とW主演の原、作間の演じた影子と真昼、2人の尊い関係についてコメントしている。
そして原作・汐見氏は「本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです」と実写映画化への喜びを寄せている。（modelpress編集部）
足りないものを補い合うように出会った2人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、「恋」よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、「真昼くん頑張れ」と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに。
このたび『ないものねだりの君に光の花束を』の映画化が決定いたしました。ひとえに読者の皆様の応援のおかげに他なりません。本当にありがとうございます。本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。
そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです。
本作を撮影しているあいだ演出面で特に考えていたのは、原菜乃華さん演じる影子と作間龍斗さん演じる真昼の2人の距離感でした。それは何故かと言いますと、2人の関係がこれまでの映画のなかでもとても稀有なものだったからです。そして、その「稀有な関係」を原さんと作間さんは、実に繊細にそして感情豊かに演じて下さいました。高校生の2人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない2人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に「あるもの」のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に「ないもの」を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな2人が稀有で、かけがえのない2人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています。
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【写真】22歳美人女優＆STARTOアイドル、W主演務める実写映画の原作
◆「ないものねだりの君に光の花束を」映画化決定
すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子。同じクラスの真昼は、人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、彼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
そして本作のメガホンを取るのは、『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じる時』など、若者の揺れ動く心情や輝きを描くことに定評のある安藤尋監督。青春期の主人公たちの等身大の悩みや葛藤を深く描き、今を生きる若者たちへ向けた人間ドラマへと昇華させている。
◆原菜乃華＆作間龍斗、初共演でW主演決定
原は「足りないものを補い合うように出会った2人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、『恋』よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです」、作間は「鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、『真昼くん頑張れ』と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに」とコメントを寄せている。
また安藤監督は「高校生の2人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない2人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に『あるもの』のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に『ないもの』を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな2人が稀有で、かけがえのない2人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています」とW主演の原、作間の演じた影子と真昼、2人の尊い関係についてコメントしている。
そして原作・汐見氏は「本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです」と実写映画化への喜びを寄せている。（modelpress編集部）
◆原菜乃華コメント
足りないものを補い合うように出会った2人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、「恋」よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
◆作間龍斗コメント
鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、「真昼くん頑張れ」と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに。
◆汐見夏衛氏コメント
このたび『ないものねだりの君に光の花束を』の映画化が決定いたしました。ひとえに読者の皆様の応援のおかげに他なりません。本当にありがとうございます。本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。
そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです。
◆監督・安藤尋氏コメント
本作を撮影しているあいだ演出面で特に考えていたのは、原菜乃華さん演じる影子と作間龍斗さん演じる真昼の2人の距離感でした。それは何故かと言いますと、2人の関係がこれまでの映画のなかでもとても稀有なものだったからです。そして、その「稀有な関係」を原さんと作間さんは、実に繊細にそして感情豊かに演じて下さいました。高校生の2人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない2人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に「あるもの」のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に「ないもの」を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな2人が稀有で、かけがえのない2人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています。
【Not Sponsored 記事】