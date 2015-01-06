男性グループ「Number＿i」が米大手「アトランティック・レコード」とレーベル契約を締結した。17日、札幌市で行われた所属事務所TOBEの公演前にメンバー3人が本紙などに明かした。夢の世界デビューに向け視界良好で、平野紫耀（29）は「自分たちの魅力をどこまで届けることができるのか凄く楽しみ」と目を輝かせた。

同社には、レッド・ツェッペリンやコールドプレイ、ブルーノ・マーズ（40）やエド・シーラン（35）らが所属している。ブルーノとはエージェント会社（米WME）も同じという関係。世界的人気アーティストとレーベルメートになり、神宮寺勇太（28）は「実感はないが、凄くうれしい」とかみしめた。

3人は海外志向が強く、約1年前からTOBEの滝沢秀明社長（44）と話し合う中で「（曲が）新鮮だった」と評されたアトランティック社とタッグを組むことを決めた。デビュー作の発売日などは未定だが、現地スタッフとの楽曲制作も進行中で、歌詞は英語か日本語か併用かを模索しているという。平野は「自分たちのスタイルを貫きたい」と、音楽チャート上位よりも、自分たちが楽しめる作品を追い求めていく。

活動の拠点はあくまで日本だ。神宮寺は「日本のファンの皆さんが応援してくれたから挑戦ができる」と感謝。平野は「日本の皆さんを不安にさせず、もっと満足してもらえるように活動していく」と恩返しも忘れない。

3人は発表に先駆け、同社を訪問。神宮寺は「いつかワールドツアーができたら」と夢を明かした。米グラミー賞も目標かと問われると「大きすぎて想像できないけど、自分たちが良いと思う音楽を続けていたら（受賞も）あるのかな」と期待した。岸優太（30）も「今は目の前の曲作りに全身全霊を注いでいるけど、いつか（レーベルメートと）コラボできたら面白い」と青写真を描いた。

◇アトランティック・レコード 1947年、米ニューヨークで設立されたレーベル。ロックやヒップホップ、R＆Bなど幅広いジャンルのアーティストと契約を結ぶ。日本人では84年に契約したロックバンド「LOUDNESS」が全曲英語詞のアルバム「THUNDER IN THE EAST」を85年に発売。米ビルボードチャートに24週連続ランクイン。X JAPANも契約した。

≪TOBE所属アーティスト合同公演 トリで札幌D盛り上げた≫TOBEの所属アーティストが一堂に会する公演が16、17の両日、札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で行われた。同所での開催は初。Number＿iはトリで登場し「未確認領域」や初のラブソング「3XL」など7曲を披露した。ほかにもトレーニー（研修生）の岡本和蕗（わぶき、17）、赤崎渚人（15）、新藤琉空（るあ、14）の3人がIMP.の「I Got It」をカバーするなどそれぞれ存在感を示した。