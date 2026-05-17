＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】“モデル体型”のイケメン力士（全身）

大相撲五月場所の中日、序二段の土俵に身長188センチ、体重105キロ。従来の力士のイメージとはやや異なるモデル体型のスリムな若手力士が登場。全勝を死守する圧巻の取組で館内を沸かせた。取り組みもさることながら、すらりと伸びた長い手足と均整の取れた体つきにファンからは「力士には見えない」「普通のお兄さん」「ギャップがすごい」などといった驚きの声が相次いだ。

注目の取組は、序二段四十一枚目・雷颯（雷）が序二段四十三枚目・松木（田子ノ浦）を寄り倒して全勝を死守。4勝目を挙げた一番でのこと。

20歳の雷颯は身長188センチ、体重105.3キロという、力士としては極めてスリムで現代的な“モデル体型”の持ち主。髷（まげ）を結って間もない若手の力士だ。そんなこともあり、土俵上に姿を現した瞬間からひと際の存在感を放っていた。

立ち合い、雷颯は鋭く踏み込んで両差しの体勢になると、休まず一気に前へと圧力をかけて松木を豪快に寄り倒した。その細い体躯から想像できないほどの突進力に館内が沸き、ファンからは「イケメンやな」「スタイルいいなぁ」「脚長っ」といった声から「ギャップがすごい」など驚嘆の声も続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）