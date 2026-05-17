ClariSが5月16日(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND＞に初登場した。

◆ClariS 写真

メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で今回は初の北海道でのライブ出演。当日はファーストピッチ、イニング間ダンス（きつねダンス）、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。

ファーストピッチでは北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリーとアンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦。投球が大きくそれ苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。

クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います。」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後は、イニング間に、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」も披露。

当日の試合＜北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ＞は、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは、特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、再来週5/27(水)に発売される30枚目のシングル「Revive」を披露するなど、熱量の高いパフォーマンスを披露し、試合後も球場を盛り上げた。

ClariSは5月27日に、通算30枚目となるシングル「Revive」（TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ）の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー＜ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜＞開催も発表されている。

■セットリスト 5/16(土) ＜FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND＞

コネクト -season 03-

ALIVE -season 03-

Umitsuki

irony

Trigger

Riveive

■30th Single 「Revive」

2026年5月27日(水)発売

CD予約ストア一覧URL：https://claris.lnk.to/Revive_PKG

先行配信ストアURL：https://claris.lnk.to/Revive 【商品仕様】 ●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925〜2926 2,640円(税込) ●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込) ●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様 ＜収録内容＞

Disc 1(CD)

01​.Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02​.Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03​.Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04​.Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）

Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録） Disc 2(BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01​. 「Revive」 Music Video

02​. 「Revive」 Dance Video



Disc 2(BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

■＜ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭＞ ■7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00 ■7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00 お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

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