530馬力の新型「スーパーグレート」を公開

2026年5月14日から5月16日までパシフィコ横浜で開催された「ジャパントラックショー2026」で、三菱ふそうが展示した新型「スーパーグレート」は、国内最大クラスとなる530馬力仕様です。かつて姿を消した“高馬力国産トラック”の復活として注目を集めています。

【迫力のスケール感！】これが、国内最大クラスのトラックです！（写真）

展示されたのは、同社のフラッグシップトラック「スーパーグレート」の重量物運搬用セミトラクタ「FV-R」型の第5輪荷重20t車です。この車両には、総排気量12.8Lで530馬力（390kW）を発生する新型6R30エンジンを搭載。第5輪荷重20tを確保し、重トレーラー輸送に対応しています。

このモデルは昨年末より「スーパーグレート」のラインアップに加わりましたが、500馬力を超えるトラックが同社の販売車両として復活したのは、実に8年ぶりだといいます。

また、展示車両にはイベントカーとして特別な架装とドレスアップが施されていました。

車体は、見る角度によって色合いが変化する「マジョーラカラー（偏光塗装）」で塗装され、キャブ側面には「530」のロゴを大胆に配置。さらにキャブ背面には工具箱や270Lの追加燃料タンクを装備するなど、重量物輸送車らしい迫力ある外観となっていました。

なぜ530馬力が必要なのか？

近年は省エネや環境負荷低減が自動車業界のトレンドとなっていますが、8年ぶりに530馬力のトラックを販売するというのは、時代に逆行するようにも思えます。しかし、トラック業界では建築機材や資材などの重量物輸送需要があり、本トラックの530馬力という高出力は、そのために必要とされています。



「ジャパントラックショー2026」に展示された「FV-R」型第5輪荷重20トン車（布留川 司撮影）



このような重量物運搬用トレーラーは「重トレ」とも呼ばれており、この分野では500馬力超級の高出力モデルを求める声が根強くあります。近年は、スカニアやボルボといった欧州製トラックがシェアを伸ばしていました。

今回、「FV-R」型第5輪荷重20t車を新たに販売した理由について、メーカー担当者は、そうした「重トレ」需要によるユーザーからの要望があったためだとコメントしていました。

近年の自動車業界では、電動化や環境性能が注目されています。しかしその一方で、トラック業界には条件の異なるさまざまな輸送需要が存在しており、重量物輸送の世界では今なお「高馬力」が求められています。「スーパーグレート 530」の復活は、そうした現場の需要を改めて示したモデルといえるのかもしれません。