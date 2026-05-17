古市憲寿「誕生日会は自分で開いたほうがいい」コミュ力に自信がない人ほど実践するべき“人間関係を広げる″意外なコツ とは？
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。今回の放送では、ゲストに社会学者の古市憲寿さんが登場！ 本記事では、古市さんが4月17日（金）に出版した著書「コミュ力不要の社交術」（新潮新書）について語った模様をお届けします。
◆“社交"を技術として身に付ける方法
れなち：古市さんは、著書「コミュ力不要の社交術」を新潮新書から出されました。読んでいて改めて思ったのが、古市さんのコメンテーターの姿だけしか見ていない人からすると、クールな印象かもしれないんですけど、公私ともにお世話になっている私から見ると、例えば、人と人をちゃんとつなぐじゃないですか。“この人は、こういう人が必要”ってなったら、そういう人を紹介したり、自分で誕生日会を開いて、自分の知り合い同士をしゃべらせたり、あと年下にもめちゃくちゃ面倒見がいいし、すごく優しいんですよ。
古市：いや、そんなことないですけどね。
れなち：そういうところが（世間には）全然見えていないから。
古市：僕、年上の友達がすごく多いんですけど、「もうすぐ全員死んじゃうよ」って言われて（笑）。
れなち：（笑）。
古市：だから、若い人の友達も一緒に探さなきゃなと思って。（怜奈さんにも）付き合ってもらって、ありがたいんですけど。でも、誕生日会は自分で開いたほうがいいと思っている派で。
れなち：それも本に書いてありましたね。「パーティーは自分で開催するべき」って。
古市：そう。コミュニケーションを取るのが苦手な人ほど“パーティーを開く”っていう発想がないと思うんですけど、例えば、招かれた会やパーティーって、当たり前だけど知り合いがあまりいないじゃないですか。招いてくれた人くらいしかいないわけで。
れなち：はい。
古市：でも、自分で会を開くと全員が知り合いだから、そのほうが気楽っていうか。
れなち：あー、自分にとっては。
古市：だから、自分にとって気楽な空間をいかに作っていくか、みたいなこととか、“社交”に関してもともと得意じゃなかったから、僕なりに意識していたことがたくさんあって。それこそ、小中学生の頃は友達もあまりいなかったし。
れなち：大人になってからなんですよね、お友達が増えたのが。
古市：そうそう。だから、社交っていうものを技術として身に付けてきた実感があるので、それを書いたのがこの本です。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、古市憲寿さん
◆“社交"を技術として身に付ける方法
れなち：古市さんは、著書「コミュ力不要の社交術」を新潮新書から出されました。読んでいて改めて思ったのが、古市さんのコメンテーターの姿だけしか見ていない人からすると、クールな印象かもしれないんですけど、公私ともにお世話になっている私から見ると、例えば、人と人をちゃんとつなぐじゃないですか。“この人は、こういう人が必要”ってなったら、そういう人を紹介したり、自分で誕生日会を開いて、自分の知り合い同士をしゃべらせたり、あと年下にもめちゃくちゃ面倒見がいいし、すごく優しいんですよ。
古市：いや、そんなことないですけどね。
れなち：そういうところが（世間には）全然見えていないから。
古市：僕、年上の友達がすごく多いんですけど、「もうすぐ全員死んじゃうよ」って言われて（笑）。
れなち：（笑）。
古市：だから、若い人の友達も一緒に探さなきゃなと思って。（怜奈さんにも）付き合ってもらって、ありがたいんですけど。でも、誕生日会は自分で開いたほうがいいと思っている派で。
れなち：それも本に書いてありましたね。「パーティーは自分で開催するべき」って。
古市：そう。コミュニケーションを取るのが苦手な人ほど“パーティーを開く”っていう発想がないと思うんですけど、例えば、招かれた会やパーティーって、当たり前だけど知り合いがあまりいないじゃないですか。招いてくれた人くらいしかいないわけで。
れなち：はい。
古市：でも、自分で会を開くと全員が知り合いだから、そのほうが気楽っていうか。
れなち：あー、自分にとっては。
古市：だから、自分にとって気楽な空間をいかに作っていくか、みたいなこととか、“社交”に関してもともと得意じゃなかったから、僕なりに意識していたことがたくさんあって。それこそ、小中学生の頃は友達もあまりいなかったし。
れなち：大人になってからなんですよね、お友達が増えたのが。
古市：そうそう。だから、社交っていうものを技術として身に付けてきた実感があるので、それを書いたのがこの本です。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619