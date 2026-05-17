「新型HV」プロトタイプ2車種を世界初公開

ホンダは2026年5月14日、四輪事業の再構築に向けた取り組みと、今後の事業の方向性に関する説明会を開催しました。足元の市場環境の変化を踏まえ、EVへの投資を抑制し、経営資源をハイブリッド（HV）車に再配分する方針です。

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同社は2026年3月、EV市場の低迷などを受け、ホンダブランドで発売予定だった新世代EV「0（ゼロ）」シリーズ（2機種）と、北米などで展開する「アキュラ」ブランドのEV（1機種）の開発を中止すると発表。さらに後日、ソニーグループとの合弁会社で開発を進めていたEV「AFEELA（アフィーラ）」シリーズ2車種についても、開発・発売の中止を決定していました。

今回の発表は、こうしたEV戦略の見直しをさらに具体化するもので、「今後3年間を四輪事業の再構築に集中的に取り組む期間」と定めました。当面はEVへの投資を抑制しつつ、HV車のラインナップ拡充を進めます。

2027年からは、ハイブリッドシステムとプラットフォームを刷新した次世代HV車の投入を始めます。次世代HVシステムは、2023年モデル比で30％以上のコスト低減を目指すとともに、新開発のプラットフォームや電動AWDユニットとの組み合わせで、10％以上の燃費向上を実現する計画。北米を中心に、2029年度までにグローバルで15モデルを投入するとしています。

説明会では、次世代ハイブリッド車「Honda Hybrid Sedan Prototype」と「Acura Hybrid SUV Prototype」の2車種も世界初公開され、2年以内に発売予定であると公表されました。

また日本市場では、2028年以降に新型「ヴェゼル」を発表予定とのこと。これを皮切りに、次世代HVや次世代ADAS（先進運転支援システム）を搭載したモデルを展開します。一方、軽自動車ではEVモデルの拡充を図り、2028年にはスーパーハイトワゴン「N-BOX」のEV版を投入する計画です。

さらに「徹底的な開発効率化」も推進し、開発のコストや期間、工数を2025年比で半減させる「トリプルハーフ」の実現も目指します。

このほか、今後ホンダはインド市場にも力を入れ、全長4m未満の小型車など、戦略モデルを2028年から投入する計画。これらの戦略改革により、2029年3月期には過去最高水準となる、営業利益1兆4000億円以上への回復を目指す考えです。