オリックス・宮城大弥投手（２４）が渡米し、近日中に左肘の手術を受けることが１６日、分かった。４月に左肘内側側副靱帯損傷で離脱。現時点で術式は未定だが米国の病院で診察を受け、メスを入れることが早期復帰の最善策と判断した。

宮城は４月９日のロッテ戦（京セラＤ）で左肘を痛め、６回途中で緊急降板。翌１０日に大阪市内の病院で診断を受けた。「どういう状況でも前を向いて頑張りたい」と大阪・舞洲でのリハビリに取り組み、並行して複数の病院で精密検査。最適解を必死に探した。

「僕自身だけでなく、チームや球団にとって、何がベストなのか。それをしっかり考えないといけない」。すでに米国で手術を受けた山下と同様、従来のトミー・ジョン手術より早い１年前後での競技復帰を希望。球団と丁寧に話し合いを重ね、今月上旬に具体的なスケジュールが決まった。

高卒２年目の２１年に１３勝でパ・リーグ新人王に輝き、２３年まで３年連続で規定投球回と２ケタ勝利をクリア。山本由伸がドジャースへ移籍後、絶対的なエースとして投手陣を支えてきた。今年３月は２３年に続き、２大会連続でＷＢＣにも出場。帰国後は３年連続で開幕投手を任されていた。

３年ぶりの優勝を目指すチームにとって大黒柱の長期離脱は痛恨だが、宮城には明確な目標設定がある。少なくとも来季の後半戦には１軍のマウンドに立ち、打者を圧倒すること。「明るい未来を想像して、頑張るしかない。もっともっと成長したいし、その気持ちは常に持っています」と強い心がある。大きな手術歴はないが、投手としてスケールアップできる機会。ふさわしい姿で帰ってくる。

◆プロ入り後の宮城

▽２０年 沖縄・興南からドラフト１位で入団し、１年目から１軍デビュー。３試合で１勝１敗、防御率３・９４だった。

▽２１年 開幕ローテーションに入り、１３勝４敗、防御率２・５１でパ・リーグ新人王。２５年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

▽２２年 先発の軸として１１勝。ヤクルトとの日本シリーズ第７戦（神宮）ではプロ初の中４日で先発し、日本一の原動力にもなった。

▽２３年 ３月の第５回ＷＢＣ大会に初出場し、侍ジャパンの一員として世界一を経験。シーズンでも３年連続の１０勝と規定投球回をクリアし、リーグ最多の３完封を記録した。

▽２４年 エースの山本由伸がドジャースへ移籍。新エースとして初の開幕投手を務めた。５月に左大胸筋を痛め、約１か月の離脱。１０月６日の最終戦・楽天戦（楽天モバイル）で４年連続の規定投球回を目指したが、７回１死で降雨コールド。１回１／３届かず、悔し涙を流した。シーズンは７勝。

▽２５年 山本由伸の背番号１８を受け継ぎ、２年連続で開幕投手。２年ぶりに規定投球回をクリアし、チームトップの防御率２・３９。援護に恵まれず、２年連続の７勝にとどまった。

▽２６年 第６回ＷＢＣ大会に出場。３月１６日に帰国し、２１日の阪神戦（京セラＤ）で２回を無失点。２７日の楽天戦（京セラＤ）で３年連続の開幕投手を務めた。４月２日の西武戦（ベルーナＤ）で今季初勝利を挙げ、球団の左腕では最速の通算５０勝。９日のロッテ戦（京セラＤ）で左肘を負傷し、緊急降板した。