ブンデスリーガ 25/26の第34節 ブレーメンとドルトムントの試合が、5月16日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンはサリム・ムサフ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）、キャメロン・プエルタス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ブレーメンは後半の頭から選手交代。アモス・ピーパー（DF）からマルコ・フリードル（DF）に交代した。

53分、ブレーメンが選手交代を行う。アイザック・シュミット（MF）からマルコ・グリュル（FW）に交代した。

59分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・リエルソン（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

69分、ドルトムントは同時に2人を交代。マクシミリアン・バイアー（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）に代わりユリアン・ブラント（MF）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

70分、ブレーメンは同時に2人を交代。サリム・ムサフ（FW）、キャメロン・プエルタス（MF）に代わりサミュエル・ムバングラ（FW）、パトリツェ・チョビッチ（MF）がピッチに入る。

83分、ドルトムントは同時に2人を交代。ジョーブ・ベリンガム（MF）、セール・ギラシ（FW）に代わりカリム・アデイエミ（MF）、ファビオ・シルバ（FW）がピッチに入る。

87分、ドルトムントが選手交代を行う。ユリアン・リエルソン（DF）からヤン・コウト（DF）に交代した。

90+2分、ブレーメンが選手交代を行う。ロマーノ・シュミット（MF）からレオナルド・ビッテンコート（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ドルトムントに貴重な追加点が入る。カリム・アデイエミ（MF）のアシストからヤン・コウト（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ドルトムントが0-2で勝利した。

2026-05-17 00:30:20 更新