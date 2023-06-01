【THE SECOND】4代目王者・トット放心状態「現実なんかな」 “副賞”に大喜び「timeleszのみなさんと…」
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。結成18年目のトットが金属バットとの決勝戦を制して4代目王者となり、優勝賞金1000万円を獲得した。優勝後の会見では、率直な思いをにじませた。
【画像】『THE SECOND』優勝の副賞となる22番組出演権
多田智佑（40）と桑原雅人（40）からなる同コンビは、2009年2月結成。大阪NSC27期で、2016年には『NHK新人お笑い大賞』大賞、17年には『第3回上方漫才協会大賞』大賞と『第52回上方漫才大賞』新人賞という経歴を誇る。
優勝直後に会見場に現れた2人。多田が「うれしいですよ」と口にすると、桑原は「現実なんかな…」とポツリ。多田も「本当に何もなかった、オレたちなんですよ」とかみしめるように口にした。
優勝の副賞として、22番組への出演権を獲得。その一覧を改めて目にすると、多田が『タイムレスマン』も一覧に含まれていることに注目し「timeleszのみなさんと出られるんですか？タイプロもめちゃめちゃ見てました！マジですか？ヤバっ！これいけるんですか？」と声を弾ませていた。
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残ったのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突した。
過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが担当。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守った。
スーパーオーディエンスは、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、鳥谷敬、花澤香菜（※生放送にはスケジュールの都合で出演せず）、松村沙友理。お笑い界のみならず各界を代表する豪華な顔ぶれが見守る中、8組のファイナリストが、悲願の『THE SECOND』優勝をめざし、白熱のトーナメントバトルを繰り広げていった。
同大会の初代王者はギャロップ、2代目王者はガクテンソク、3代目王者はツートライブ。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル試合結果
［第1試合］
先攻：金属バット→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット→279点（1点：1、2点：19、3点：80）
後攻：リニア→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ→275点（1点：0、2点：25、3点：75）
後攻：トット→293点（1点：1、2点：5、3点：94）
［準決勝第1試合］
先攻：タモンズ（1点：0、2点：36、3点：64）→264点
後攻：金属バット（1点：0、2点：4、3点：96）→296点
［準決勝第2試合］
先攻：リニア（1点：1、2点：9、3点：90）→289点
後攻：トット（1点：0、2点：8、3点：92）→292点
［決勝］
先攻：トット（1点：1、2点：17、3点：82）→281点
後攻：金属バット（1点：1、2点：34、3点：65）→264点
【画像】『THE SECOND』優勝の副賞となる22番組出演権
多田智佑（40）と桑原雅人（40）からなる同コンビは、2009年2月結成。大阪NSC27期で、2016年には『NHK新人お笑い大賞』大賞、17年には『第3回上方漫才協会大賞』大賞と『第52回上方漫才大賞』新人賞という経歴を誇る。
優勝の副賞として、22番組への出演権を獲得。その一覧を改めて目にすると、多田が『タイムレスマン』も一覧に含まれていることに注目し「timeleszのみなさんと出られるんですか？タイプロもめちゃめちゃ見てました！マジですか？ヤバっ！これいけるんですか？」と声を弾ませていた。
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残ったのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突した。
過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが担当。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守った。
スーパーオーディエンスは、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、鳥谷敬、花澤香菜（※生放送にはスケジュールの都合で出演せず）、松村沙友理。お笑い界のみならず各界を代表する豪華な顔ぶれが見守る中、8組のファイナリストが、悲願の『THE SECOND』優勝をめざし、白熱のトーナメントバトルを繰り広げていった。
同大会の初代王者はギャロップ、2代目王者はガクテンソク、3代目王者はツートライブ。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル試合結果
［第1試合］
先攻：金属バット→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット→279点（1点：1、2点：19、3点：80）
後攻：リニア→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ→275点（1点：0、2点：25、3点：75）
後攻：トット→293点（1点：1、2点：5、3点：94）
［準決勝第1試合］
先攻：タモンズ（1点：0、2点：36、3点：64）→264点
後攻：金属バット（1点：0、2点：4、3点：96）→296点
［準決勝第2試合］
先攻：リニア（1点：1、2点：9、3点：90）→289点
後攻：トット（1点：0、2点：8、3点：92）→292点
［決勝］
先攻：トット（1点：1、2点：17、3点：82）→281点
後攻：金属バット（1点：1、2点：34、3点：65）→264点