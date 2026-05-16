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「別荘の場所を知っているのは深沢か汐梨」考察系YouTuberが語る放火事件の真犯人

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【君が死刑になる前に】第７話ドラマ考察 放火犯を特定！凛と隼人がころされた理由！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴」を公開した。読売テレビのドラマ『君が死刑になる前に』第7話における放火殺人事件の真相や、登場人物たちが抱える闇について独自の考察を展開した。



トケル氏は動画冒頭で、タイムスリップによる因果関係の複雑さに触れつつ、月島凛と馬渕隼人が殺害された理由に言及。「直前にやったこと、つまり鮫島を救ったことが理由ではないか」と推測した。鮫島を殺害しようとした犯人にとって、それを阻止した二人が邪魔になり、別荘ごと焼き殺されたと論を展開した。



さらに、二人が潜伏していた別荘の場所を知っている人物は「深沢心太か大隈汐梨しかいない」と断言。汐梨に殺害の動機がないことから、警察組織に属する深沢が「巨悪を隠すためのコマとして動いている」と指摘した。また、過去の殺人事件についても、それぞれ別の実行犯が存在し、深沢が裏で手を引いている可能性を示唆した。



最後にトケル氏は、汐梨がすべての罪を被って死刑判決を受けた背景について、「都合のいい人たちによって仕組まれたものではないか」と推理を披露。複雑に絡み合う事件の真相に対し、独自の視点から今後の展開への期待感を示して動画を締めくくった。