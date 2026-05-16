【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 0−0（PK：9−10）FC東京（5月16日／埼玉スタジアム2002）

【映像】W杯韓国代表GKの「フェイクPKストップ」

FIFAワールドカップ2026の韓国代表メンバーに選出されたFC東京のGKキム・スンギュが、完璧なPKストップを披露。この試合では2度目となるファインセーブが話題となっている。

FC東京は5月16日の明治安田J1百年構想リーグの第17節で、浦和レッズとアウェーで対戦。0−0のまま90分を終え、決着の行方はPK戦に委ねられることに。両チームの1番手が好セーブに阻まれる中、迎えた9番目。W杯メンバーにも選出された韓国代表GKが、本領を発揮する。

浦和のDF宮本優太が斜め後ろにしっかりと助走を取り、深呼吸をする。FC東京のGKキム・スンギュはジャンプしてクロスバーを触り、キッカーを凝視しながら両手を組んでから体勢を整えた。勢いのある助走から宮本が右足でシュートを放った。

キム・スンギュは左に小さいフェイクを入れた後、ボールを見たまま左足で力強く踏み込み、自身の右方向に跳ぶ。そして、伸ばした両手でボールを掻き出す。かなり鋭いシュートだったが、タイミングもコースも完璧に読み切りセーブした。

スタジアムが騒然とする中、止められた宮本は顔をゆがめて天を仰ぐ。キム・スンギュは1本目に続いて2度目のPKストップだったが、感情を表に出すことはなく、堂々とした立ち姿を変えなかった。その後もサドンデスの状況が続いたものの、13人目でFC東京のPK戦勝利が決定した。

「こんな長いPK戦は初めてだった」

勝利を手繰り寄せたキム・スンギュのPKストップはSNS上でも話題となり、ファンからは「やばスンギュ」「PK止めるの上手くなってる」「これはキム・スンギュ上手かった、誘ったな」「流石！」「スンギュ神2回目」「凄いとしかいえない！」「ずっとすげえ」など興奮と絶賛のコメントで溢れた。

キム・スンギュ本人は試合後のフラッシュインタビューで、「こんな長いPK戦は初めてだが、絶対に勝点が必要な状況だったので、勝点が取れてうれしい」と笑み。2本のPKセーブについては、「今シーズンはPK戦がとても多くなり、相手チームも私を分析していると思う。その中で相手との心理戦を意識して臨みました」とコメントした。

また、自身も11人目としてしっかりシュートを決めたことについては、「PKを蹴ること自体が初めてで、とても緊張したが、緊張していないように見せた」と安堵の表情を見せた。

2016年にヴィッセル神戸に加入してから柏レイソルを経由し、現所属のFC東京で来日9年目を迎えるキム・スンギュ。2014年のブラジル大会、2018年のロシア大会、2022年のカタール大会に続き、今年6月に開幕する北中米大会でも韓国代表メンバーに選出されている。クラブ公式サイトを通じて、「FC東京所属の選手としてワールドカップに行けることを嬉しく思います。大怪我の後、FC東京の助けがなければワールドカップ出場も難しかったと思うので、クラブには大きな感謝の気持ちで一杯です」とコメントしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

