編集部がガチ検証！【ダイソー】の「服ズレ防止テープ」が地味だけど優秀すぎた、、！

肩ひもが落ちる、浅めのソックスが脱げてくる……。そんな “服のちょっとしたズレ” は、外出先で意外とストレスになるものです。その悩みを解決してくれそうなアイテムが、【ダイソー】にあるという情報をキャッチ。今回は、FTN編集部レポーターのともさんが「服ズレ防止テープ」を検証しました。目立たない存在ながら、ひとつ持っておくと頼りになりそう！

貼るだけでOKの手軽さがキモ！

【ダイソー】「服ズレ防止テープ（レギュラーサイズ 16枚）」\110（税込）

今回ピックアップするのは、その名も “服ズレ防止テープ” 。オフショルダーのずり落ちや、胸元のチラ見え、カバーソックスの脱げなど、服のズレに関するちょっとしたストレスを解決してくれそうなアイテムです。

「一片のサイズは約2.5cm × 1cmで、両面接着のシールタイプ、16枚入っています」

使う際にはハサミで1枚ずつ切り取ります。

使い方は簡単。白いシートをはがして服をずらしたくない面に接着。その後に透明シートをはがして服を重ねれば完了です。

「透明シートはミシン目入り。使う人の気持ちに寄り添っている商品だと感激しちゃいました。」