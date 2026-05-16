プロ野球のファーム・リーグは16日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。

東地区のロッテは楽天戦（ロッテ浦和）に3―0で完封勝利。先発・石川柊が7回4安打無失点の好投で1勝目（4敗）を挙げた。石川慎が2回の3号ソロなど2安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打1打点、育成選手・谷村と愛斗が2安打。楽天・大内は5回8安打5奪三振3失点で2敗目（2勝）。ドラフト7位・阪上（近大）が2安打。

日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に4―1。先発・柴田が5回4安打1失点で2勝目。山県が3回の1号ソロなど2安打、ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が6回に地区トップタイの8号ソロ、ドラフト5位・藤森（明徳義塾）が2安打を放った。オイシックス先発・高田は6回4安打8奪三振3失点（自責2）で2敗目（3勝）。上原が5回に2号ソロ。

中地区の西武は巨人戦（カーミニークフィールド）に5―2。先発の育成選手・佐々木は2回2/3を1安打無失点で、2番手の育成選手・宮沢が1回1/3を無安打無失点で1勝目（1セーブ）を挙げた。山村が2安打1打点、ドラフト3位・秋山（中京大）が2安打。巨人先発・マタは5回5安打3失点で1敗目（1勝）。ドラフト4位・皆川（中大）が2安打。

ハヤテは中日戦（浜松）に3―2で逆転勝ち。先発・後藤は6回5安打2失点で、3番手・浜本が1回1安打無失点で1勝目。倉本が3安打1打点、広沢と鈴木将が2安打。中日先発・涌井は4回3安打無失点で、3番手・松葉が3回6安打3失点で4敗目（1勝）を喫した。育成選手の日渡が2安打。

西地区の広島は阪神戦（どらドラパーク米子）に3―2で逆転勝ち。先発・佐藤柳が7回4安打2失点で1勝目（3敗）を挙げた。育成選手のラミレスが7回に2号2ラン、佐々木が2安打。阪神先発・ラグズデールは2回3安打2奪三振で1失点。ディベイニーが2安打1打点をマークした。

ソフトバンクはオリックス戦（くら寿司スタジアム堺）に7―6。先発・前田純は2回2/3を2安打3奪三振2失点（自責1）で、3番手・東浜が4回4安打1失点で4勝目（3敗）。柳町が3安打2打点、イヒネと育成選手の大泉が2安打1打点。オリックス先発・山岡は4回6安打3失点で地区ワーストの5敗目（1勝）を喫した。横山聖が9回に2号3ラン、育成選手の寺本が2安打1打点、育成選手の香月、育成選手の田島が2安打。

DeNAは交流戦のヤクルト戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に3―2でサヨナラ勝ち。9回無死一塁で石上がサヨナラ二塁打を放った。石上は2安打で育成選手の上甲が3安打1打点、育成選手の高見沢が3安打。ソフトバンクからトレード加入の先発・尾形は5回2安打7奪三振無失点で、4番手・マルセリーノが1回無安打1奪三振無失点で1勝目。ヤクルト先発・中村優は2回5安打2奪三振1失点で、2番手・青柳が6回0/3を7安打2失点で2敗目（1勝）。打線は3安打に終わった。