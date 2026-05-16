お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）がMCを務めるTOKYO MXのトーク番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）が16日、通常通り放送された。

番組冒頭ではテロップの掲出等はなかった。今放送はアイドルで大食いタレントのもえのあずき（38）がゲスト出演した。

高橋はお笑い芸人中山功太（45）の「いじめ被害」告白騒動を受け、謝罪していた。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ」などと告白。高橋は11日未明に更新したXで、中山に対し謝罪したことを報告し「未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」などと謝罪。その後、中山が発言や「いじめ」との表現を撤回し、高橋も14日放送の日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演し「ちゃんとしゃべっていて、何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんですよ」と語っていた。

「サバンナ高橋の、サウナの神さま」は、TOKYO MXで21年10月から放送中で、22年7月からは動画配信サービス「TVer」でも配信。芸能界きってのサウナ好きで知られる高橋が、各界のゲストをサウナに迎え、心身ともに”ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を聞くサウナトーク番組。ラストで、高橋がゲストのリアルな悩みを解決“ととのって”帰ってもらう、という趣旨だ。