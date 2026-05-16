日本時間15日のジャイアンツ戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が14日（日本時間15日）の敵地ジャイアンツ戦で同僚のイタズラ被害に遭った。“実行犯”が試合後に不敵に笑えば、日本人ファンからも様々な声が上がっていた。

ジャイアンツ戦では、休養中の大谷の隣で試合を見つめていた山本。パーカーを着用していた右腕だが、フード部分にどんどんガムが置かれていった。大谷は知らんぷりだ。

イタズラを敢行したのはウィル・スミスだ。この試合は捕手ではなく「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者本塁打を放つなど5-2での勝利に貢献した後、不敵に笑った。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で、「DHだったから、山本のフードにガムを入れる暇もあったのかな」と問われると、「見てた？ 8個は入れたよ。彼は全く気づいていないからね（笑）」と振り返った。

全く気づかなかった山本に、X上の日本人ファンも注目。「面白すぎる」「かわいい 平和だなあ」「気がつかないものですね」「気付きもせずニコニコ喋ってる由伸かわええ…」「大谷くんもグルなのか？笑」「みんな山本イジリ好きだな笑」などのコメントが寄せられていた。

なお15日（同16日）のエンゼルス戦では、中島トレーナーにガムを入れられるシーンが米中継に映っており、今度はすぐに気づいていた。チームは6-0で勝利した。



（THE ANSWER編集部）