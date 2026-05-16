「体操・ＮＨＫ杯」（１６日、東京体育館）

世界選手権（１０月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて女子個人総合２日目が行われ、高校１年生、１５歳の西山実沙（１５）＝なんばク＝が４月の全日本選手権の成績に応じた持ち点との合計１６４・８９７点で首位を守りきり、全日本に続き初優勝を果たした。２８年ロサンゼルス五輪に向けて楽しみな新星が、初の世界選手権代表入りを決めた。２位の岸里奈（戸田ＳＣ）、３位の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）、４位の岡村真（相好ク）の上位４人が世界選手権代表入りを決めた。

西山は１種目目の跳馬で１４・２６６点をマークすると、段違い平行棒も１３・８３３点、平均台を１３・３３３点を記録した。最終種目のゆかもしっかりまとめきった。優勝者インタビューでは「最後の種目は楽しもうと思って演技しました。今回の試合で合わせきれなかったところを世界選手権までに調整して完璧な演技ができるようにしたい。ロサンゼルス五輪で団体のメダルを取ることが大きな目標。貢献できるように」と、語った。

全日本予選、同決勝、ＮＨＫ杯１日目、２日目と一度も首位を譲ることなく、世界切符をもぎとった。