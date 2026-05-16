「日プ新世界」“脱落後にトレンド入り”アーチャー・ウイ、4ヶ国語の直筆メッセージ＆自撮り写真公開「全部字綺麗」「前髪ありビジュ神」と話題
【モデルプレス＝2026/05/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）で惜しくも脱落となったアーチャー・ウイ（ARCHER）が5月15日までにInstagramアカウントを開設。初投稿で直筆メッセージを公開した。
【写真】「日プ」脱落のLA出身練習生「字綺麗」日本語での直筆美文字
今回、アーチャーは36位で脱落。放送後には、X（旧Twitter）にて「アーチャー」がトレンド入りするほど話題を呼んでいた。そんなアーチャーは、日本語で記した直筆メッセージを公開し「みんなさんの声 支えは、僕にとって世界そのものです」（※原文ママ）と感謝。そして「毎回のバトルで、ステージに立つ前はすごく緊張していました。でも、みんなさんの声援を聞くたびに何時間も練習してきた努力がすべて報われた気持ちになりました」と回想した。
続けて「どうか、僕が脱落してしまったことを悲しまないでください。僕の目標はずっと『誰かを幸せにすること』でした。そして、みんなさんからの溢れるほどの愛を見て、その目標は叶えられたんだと感じています」と記し、最後には「みんなのことが本当に大好きです。これからの僕の旅や、未来へ進む道もぜひ応援し続けてくれたら嬉しいです。そして、みんなさんはこれからもずっと、僕の世界そのものです」とファンへの愛を溢れさせた。
さらに、英語、中国語、韓国語でつづった直筆メッセージも公開。同月16日には、自撮り写真を披露し、ファンからは「自撮りも見せてくれるの神」「4ヶ国語のメッセージすごすぎる」「落ちちゃったの悲しい」「またステージに立つ姿が観たい」「全部字綺麗」「前髪ありビジュ神」などと反響が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」脱落のLA出身練習生「字綺麗」日本語での直筆美文字
◆「日プ新世界」アーチャー・ウイ、直筆メッセージ公開
今回、アーチャーは36位で脱落。放送後には、X（旧Twitter）にて「アーチャー」がトレンド入りするほど話題を呼んでいた。そんなアーチャーは、日本語で記した直筆メッセージを公開し「みんなさんの声 支えは、僕にとって世界そのものです」（※原文ママ）と感謝。そして「毎回のバトルで、ステージに立つ前はすごく緊張していました。でも、みんなさんの声援を聞くたびに何時間も練習してきた努力がすべて報われた気持ちになりました」と回想した。
さらに、英語、中国語、韓国語でつづった直筆メッセージも公開。同月16日には、自撮り写真を披露し、ファンからは「自撮りも見せてくれるの神」「4ヶ国語のメッセージすごすぎる」「落ちちゃったの悲しい」「またステージに立つ姿が観たい」「全部字綺麗」「前髪ありビジュ神」などと反響が上がっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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