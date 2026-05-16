敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。1回の打席では球審に思わぬ珍事が発生。選手らが爆笑する事態となり、ファンにも笑撃が走った。

ロサンゼルス近郊のアナハイム、古巣エンゼルス戦ということもあり、打席に立つと大歓声を浴びた大谷。ところがなかなか試合が始まらない。審判のベルトにアクシデントが起こったようだった。状況を確認した大谷とエンゼルス捕手オホッピーは思わず笑っていた。ベンチのロバーツ監督まで爆笑していた。その後ベルトの交換などが行われ、試合は約4分遅れで開始となった。

この日はNHK総合で中継され、放送開始10分後に起きた珍事にネット上の視聴者からも様々な声が上がった。

「審判の人ベルトどうしたの」

「球審なにしてんの笑」

「メジャー見てたら審判のベルトぶっ壊れてて草」

「みんな大爆笑してるwww」

「珍しいもの見れたwww」

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、レポーターのデビッド・ヴァセイ氏が球審に起きた珍事の状況を説明。「どうやらジム・ウルフのズボンのベルトの問題じゃないみたいです。どちらかというと、球審がつけるマイクの問題のようです。今はクルーチーフがマイクを装着することになっているので、どうやらそっちの機器にトラブルがあったみたいです」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）