ヘビー級8回戦

ドイツ・マンハイムで現地15日に行われたボクシングのヘビー級8回戦で、衝撃のKOシーンが誕生した。ゴング直後、強烈な左を被弾したボクサーが立ち上がれず。ファンから様々な声が上がった。

26歳のビクトル・ユルク（ドイツ）と、23歳のエドウィン・カスティージョ（コロンビア）が対戦した。

ゴングが鳴ると歩み寄る両者。数秒後、ユルクが繰り出した強烈な左をまともに食らったカスティージョは、仰向けに倒れて動けず、レフェリーが試合を止めた。

カスティージョが健闘を誓うために拳を出そうとしたのか、油断があったのかは不明。米専門メディア「ボクシングシーン.com」は、「ビクトル・ユルクは、SAPアリーナで放った最初の一撃により、ワンパンチ・ノックアウトを奪った」などと伝えた。

スポーツチャンネル「DAZN」ボクシング専門Xが、「世界最速のKO劇か？！？！」として実際のKOシーンを投稿。ファンからは様々な声が上がった。

「レフェリーすら、『終わり？』って感じだな」

「医療チームはどこだ？！」

「なんてこった」

「これは恐ろしい」

「現実だとは思えないよ」

「マジかよ」

「スポーツマンシップ違反だろ」

「これは一体…？」

戦績はユルクが14勝（12KO）、カスティージョは13勝（8KO）3敗となった。



（THE ANSWER編集部）