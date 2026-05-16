「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）

ドジャースが緊急ブルペンデーで、８投手による継投で２安打完封勝ちした。

この試合は先発予定だった左腕のスネルが、試合開始４時間半前に登板を回避。左肘関節内遊離体の影響で負傷者リスト入りすることが発表されたが、マウンドに上がった投手はそれぞれの役割をこなした。

試合後のロバーツ監督は緊急事態をカバーした救援陣について「全員が本当に素晴らしい仕事をしてくれた。（先発）クラインは２回をしっかり投げてくれたし、今日の試合を乗り切れた。明日は何人かは休ませることになると思うけど、ロボ（ロブレスキ）が先発するし、彼なら多くのアウトを取ってくれる。だから、今夜は最高の形で終われたと思う」とたたえた。

先発マウンドに上がったのは、クラインだった。この試合まで１２試合で防御率２・７６だった救援右腕は、難しい状況で登板。初回は三者凡退に仕留めたが、２回は２死後に死球と安打で２死一、二塁とした。それでもオハピーを右飛球に打ち取って２回１安打無失点の好投で役割を果たす。

すると、三回以降はエンリケス、トライネン、ミルズ、ハートがそれぞれ１回無安打無失点でつないだ。七回はベシアが１安打を許したが３三振を奪って無失点。八回はドライヤーが１回無安打無失点の好投を見せた。

九回はスネルに代わって、メジャーへ昇格したバーンズが１回無安打無失点。６日にカブスを戦力外となり、９日に契約を結んだばかりの３０歳左腕が締めくくって快勝した。

打線は３本塁打を放って６点差をつけた。ロバーツ監督は「今夜は打線が得点を重ねてくれたことで、きょうのような継投策を取ることができた。（抑えの）スコットを３連投させずにすんだのも良かった」と打線をたたえることも忘れなかった。

今季のドジャースは救援陣が不安を抱えていた。守護神として期待された加入したディアスは４月末に右肘関節に遊離体が見つかって負傷者リスト入りするなど、不安定な状態が続いていたが、嫌なイメージを払拭するような好リレーだった。