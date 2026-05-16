2026年5月19日(火)から21日(木)までの3日間、京浜東北線ユーザーの方は日中の移動に注意が必要です。JR東日本は、田端〜田町間で大規模なメンテナンス作業および不要設備の撤去工事を実施します。この影響で、当該区間の快速運転が10:30頃〜15:30頃まで中止となり、京浜東北線の列車は山手線の線路を使用して各駅停車として運転されます。

異例となる日中工事のタイムスケジュールや運行経路の変化、そして「なぜ夜間ではなく日中に行うのか」という背景にある鉄道業界の変革まで詳しくお届けします。

【京浜東北線】5月19日(火)〜21日(木)の日中は、田端〜田町間で山手線の線路を走行

イメージ

JR東日本は、京浜東北線の田端〜田町間において、平日の連続する3日間の日中時間帯に作業間合いを確保し、メンテナンス作業・工事を実施します。実施日は2026年5月19日(火)〜21日(木)で、各日おおむね10:30頃〜15:30頃までの時間に工事が行われます。

この工事に伴い、京浜東北・根岸線は工事時間帯の快速運転を中止します。そして、田端〜田町間では山手線の線路を使用して運転します。なお、山手線および京浜東北・根岸線ともに、通常の列車本数で運転されます。他の鉄道会社への振替輸送は行われないため、時間に余裕を持ったご利用をおすすめします。この工事では、レール交換やホームステップなどの不要設備撤去が行われる予定です。

「夜が当たり前」だった鉄道工事、日中シフトの背景とは

鉄道ファンや日常的に利用する乗客にとって、京浜東北線が山手線の線路を走る光景は注目を集めそうですが、その裏には「サステナブルな鉄道運営」に向けた深い意義があります。

線路設備メンテナンスの夜間作業の様子（写真：JR東日本）

これまで鉄道のメンテナンス作業は、列車の運行が終わった後の「夜間」に行われるのが一般的でした。

しかし、生産年齢人口の減少や就労意識の変化などにより、深夜勤務を伴うメンテナンス従事者の確保に課題があるとともに、夜間作業においては充分な視界確保が困難な場合もあり、作業員の安全にも課題が生じていたといいます。

線路設備メンテナンスの夜間作業の様子（写真：JR東日本）

こうした背景から、JR東日本は日中時間帯を活用した作業体系の常態へシフトする取り組みを進めています。

日中時間帯に作業を行うことで、明るい中での作業となり安全・効率性が向上します。さらに、従来の夜間作業に比べてより多くの作業時間が確保できることから、機械化による労力軽減や効率化など、メンテナンス従事者の働き方改革にもつながります。

工事を日中にシフトすることでの利点

日中工事へのシフトは、沿線住民にとっても夜間の振動・騒音の削減という環境面のメリットをもたらします。働き手の確保が難しくなるこれからの時代、利用者の少しの協力で「鉄道の安全と従事者の働きやすさ」を両立させるこの取り組みは、未来の鉄道業界のスタンダードになっていくのかもしれません。

6月・9月・11月には、成田エクスプレス、総武快速線、横須賀線が運休

5月以降もメンテナンス工事による、運行情報にも注目です。6月6日(土)・9月5日(土)・11月7日(土)には、横須賀線・総武快速線の東京〜品川間でのトンネル工事により、一部区間で運休が出る予定で、成田エクスプレスも一部区間が運休になります。概要は下記になります。

総武快速・横須賀線の運休予定（図：JR東日本）

成田エクスプレスの運休予定（図：JR東日本）

【参考】JR東日本 5/19〜21に”京浜東北線の快速運転”を中止、6/6は“横須賀線 東京〜品川間”を終日運休！成田エキスプレスも区間運休、集中工事で https://tetsudo-ch.com/13026506.html

鉄道の当たり前を支えるのは、絶え間ない「裏側」のメンテナンスです。日中時間帯のメンテナンス工事は、私たちがこれからも安全で快適に鉄道を利用するための大切なステップです。5月19日〜21日の3日間、京浜東北線を利用される方は、ぜひ当日のJR東日本アプリ等で運行情報をご確認のうえ、スムーズなお出かけを楽しんでくださいね。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）