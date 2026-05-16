◇インターリーグ ドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日 アナハイム）

ドジャースは15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエーシリーズ」初戦に零封勝ちし、3連勝。24年から続いていたエ軍戦の連敗を7で止めた。「1番・DH」で、打者として3試合ぶりにスタメン出場した大谷翔平投手（31）はメジャー通算200二塁打を記録し、4打数1安打で勝利に貢献。今季の打率.240となった。

緊急事態を総力で乗り切った。この日の先発予定だったスネルが左肘の関節内遊離体のため、先発を回避し負傷者リスト（IL）入り。リリーフ陣でつないでいく「ブルペンデー」を余儀なくされた。先発のクラインが2回を1安打無失点と好投し、リズムを作ると、2番手のエンリケス以降のリリーフ陣も好投。8投手をつなぎ、エンゼルス打線を2安打無得点に封じた。

打線も投手陣が作ったリズムに乗った。4回無死一、二塁からパヘスが中越えに10号先制3ランを放つと、次打者・マンシーも中越えに12号ソロ。6回にもT・ヘルナンデスが5号2ランを放ち、着実に得点を重ねてエンゼルスを突き放した。

大谷はリフレッシュの時間を力に変えた。13日（同14日）のジャイアンツ戦は今季4度目の投手専念で出場。翌14日（同15日）の同戦では今季初めてスタメンから外れ、昨年9月27日（同28日）マリナーズ戦以来の出場なしとなった。3試合ぶりの打者出場。試合開始直前に思わぬ“ハプニング”が待ち受けていた。

ジム・ウルフ球審のベルトに不具合が生じ、交換に時間を要することに。珍しいアクシデントにベンチのロバーツ監督も爆笑。一旦は打席に入っていた大谷も笑いが止まらなかった。約4分遅れた始まった試合。1打席目はエンゼルス先発・コハノビツのシンカーを捉えられず空振り三振に倒れたが、3回2死一塁からの2打席目は四球。そして3打席目に結果を出した。

4―0の5回無死、コハノビツの外角シンカーを捉えた打球は左翼へと放物線を描いた。惜しくも白球はスタンドまでは届かなかったが、ワンバウンドでフェンスに当たる二塁打。今季8本目の二塁打でメジャー通算200二塁打を記録した。飛距離336フィート（約102.4メートル）で本塁打まであと一歩の打球だった。

ドジャースはエンゼルス戦に24年9月4日（同5日）から7連敗中だったが、投打のかみ合う快勝で悪循環を止めた。チームも大谷も「シリーズ」で波に乗り、状態をさらに上げていく。