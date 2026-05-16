サッカー日本代表・上田綺世＆中村敬斗選手が「anan」SPエディション表紙に！ 発売はW杯開幕前日
「FIFAワールドカップ2026」サッカー日本代表メンバーに選出された上田綺世＆中村敬斗選手が、6月10日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2499号スペシャルエディションの表紙に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーとして日本代表を勝利へと導く二人の、今まさにW杯という戦いの場に挑む決意と覚悟に満ちた、魂のこもった表紙と、ピッチで見せる勇姿とはまた違った新たな魅力が全開のスタイリッシュなスペシャルグラビアを届ける。
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6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026開幕直前スペシャルとなる「anan」2499号「呼吸と体幹」特集スペシャルエディションの表紙を飾るのは、W杯サッカー日本代表メンバーに選出された上田綺世選手と中村敬斗選手の二人。
2022年11〜12月にカタールで開催された前回大会で、優勝経験国であるスペインとドイツを破りグループステージを1位で突破したものの、ノックアウトステージ１回戦・ラウンド16でクロアチアにPK戦で惜敗。そこからの3年半、日本代表に選ばれ続け、中核選手として活躍する上田選手と中村選手は、今や、今大会で優勝を目標に掲げる日本代表になくてはならぬ存在に。
そんな二人の、戦いに挑む直前の凛々しい眼差しが印象的な表紙は、まさに“サムライブルー”と呼ばれる日本代表を体現。今回、特殊加工を施した特別仕様バージョンで届ける。ユニフォーム姿とは違う新たな魅力と表情を切り取ったグラビアページ、そして自身のサッカー人生と今大会にかける意気込みを熱量たっぷりに語ってくれたインタビューも掲載される。
グラビアページでは16ページにわたって、フォーマルでスタイリッシュな装いのスーツスタイルと、落ち着いたトーンの上質なカジュアルコーデを披露。
スーツスタイルのソロカットでは、サッカー日本代表というトップアスリートが醸し出す圧倒的な存在感からスタート。勝負の世界で生きる者ならではの佇まいを見せたかと思えば、一瞬にして皆を虜にする爽やかな笑顔も。
2ショットでは、サッカーボールを介した二人だけのコミュニケーション、和やかな時間の流れが写真から伝わってくる。また、カジュアルコーデのシーンでは、リラックスした自然体の二人をたっぷりと届ける。
インタビューは、オランダのロッテルダムとフランスのランス、二人がプレーするチームのホームタウンで敢行。
上田選手は、不完全燃焼に終わった前回大会から、この3年半地道に努力を積み重ね、進化し続けてきた自身のことを丁寧な言葉で紡いでくれた。中村選手は、初出場となるW杯への想いや、プロサッカープレーヤーとしての飛躍をかけて挑む心境を語ってくれた。世界最高峰の舞台に日本代表として出場する二人の矜持と覚悟、言葉の数々がここに。
また、リラックスの秘訣などプレー以外のことや特集「呼吸と体幹」にちなんだ一問一答、上田選手から中村選手へ、中村選手から上田選手へ、お互いへのメッセージも。
同号では「呼吸と体幹」特集をおくる。うっとうしい梅雨を経て熱暑に向けて、疲労感やだるさもますます増していきそうなこの時期。ウェルネステーマとして注目したいのが「呼吸と体幹」。横隔膜を使った正しい呼吸を意識することでブレない体幹を実現、引き締まった美しい姿勢とめぐりの良いコンディションを手に入れる方法を紹介する。
また、スペシャルエディションの二人のグラビアに関連して、開幕直前のFIFA ワールドカップ2026の見どころページも。
「anan」2499号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月10日発売。定価1100円（税込）。
6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026開幕直前スペシャルとなる「anan」2499号「呼吸と体幹」特集スペシャルエディションの表紙を飾るのは、W杯サッカー日本代表メンバーに選出された上田綺世選手と中村敬斗選手の二人。
2022年11〜12月にカタールで開催された前回大会で、優勝経験国であるスペインとドイツを破りグループステージを1位で突破したものの、ノックアウトステージ１回戦・ラウンド16でクロアチアにPK戦で惜敗。そこからの3年半、日本代表に選ばれ続け、中核選手として活躍する上田選手と中村選手は、今や、今大会で優勝を目標に掲げる日本代表になくてはならぬ存在に。
そんな二人の、戦いに挑む直前の凛々しい眼差しが印象的な表紙は、まさに“サムライブルー”と呼ばれる日本代表を体現。今回、特殊加工を施した特別仕様バージョンで届ける。ユニフォーム姿とは違う新たな魅力と表情を切り取ったグラビアページ、そして自身のサッカー人生と今大会にかける意気込みを熱量たっぷりに語ってくれたインタビューも掲載される。
グラビアページでは16ページにわたって、フォーマルでスタイリッシュな装いのスーツスタイルと、落ち着いたトーンの上質なカジュアルコーデを披露。
スーツスタイルのソロカットでは、サッカー日本代表というトップアスリートが醸し出す圧倒的な存在感からスタート。勝負の世界で生きる者ならではの佇まいを見せたかと思えば、一瞬にして皆を虜にする爽やかな笑顔も。
2ショットでは、サッカーボールを介した二人だけのコミュニケーション、和やかな時間の流れが写真から伝わってくる。また、カジュアルコーデのシーンでは、リラックスした自然体の二人をたっぷりと届ける。
インタビューは、オランダのロッテルダムとフランスのランス、二人がプレーするチームのホームタウンで敢行。
上田選手は、不完全燃焼に終わった前回大会から、この3年半地道に努力を積み重ね、進化し続けてきた自身のことを丁寧な言葉で紡いでくれた。中村選手は、初出場となるW杯への想いや、プロサッカープレーヤーとしての飛躍をかけて挑む心境を語ってくれた。世界最高峰の舞台に日本代表として出場する二人の矜持と覚悟、言葉の数々がここに。
また、リラックスの秘訣などプレー以外のことや特集「呼吸と体幹」にちなんだ一問一答、上田選手から中村選手へ、中村選手から上田選手へ、お互いへのメッセージも。
同号では「呼吸と体幹」特集をおくる。うっとうしい梅雨を経て熱暑に向けて、疲労感やだるさもますます増していきそうなこの時期。ウェルネステーマとして注目したいのが「呼吸と体幹」。横隔膜を使った正しい呼吸を意識することでブレない体幹を実現、引き締まった美しい姿勢とめぐりの良いコンディションを手に入れる方法を紹介する。
また、スペシャルエディションの二人のグラビアに関連して、開幕直前のFIFA ワールドカップ2026の見どころページも。
「anan」2499号スペシャルエディションは、マガジンハウスより6月10日発売。定価1100円（税込）。