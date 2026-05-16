【パンの赤ちゃん】テレビシリーズ化！ 『土曜はナニする！？』にて7月4日より全国ネットで放送開始
CHOCOLATE Inc.が企画・制作のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』がついにテレビシリーズ化。2026年7月4日（土）より、カンテレ・フジテレビ系列『土曜はナニする！？』内にて、毎週土曜に放送される。
＞＞＞『パンの赤ちゃん』場面カットをチェック！（写真10点）
『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描く作品。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テレビシリーズとして新たに "コマ撮り" アニメーションに生まれ変わった "パンの赤ちゃん" たちの、小さな大冒険が始まる。
本作は、2024年12月にSNSで公開した同名アニメーションの世界観を引き継ぎつつ、日本を代表するアニメーションスタジオ、ドワーフスタジオ（AOI Pro.）により、新たに「コマ撮り」のアニメーションとして生まれ変わった新シリーズ。
テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい『パンの赤ちゃん』たちの日常を描写。週末の朝、大人も子どもも一緒に楽しめるオリジナルアニメーションだ。
放送に先がけ、本日公式サイトおよびティザー映像が公開、『土曜はナニする！？』の番組MCである山里亮太（南海キャンディーズ）からはコメントが届いている。
「パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。」
7月4日からの放送をお楽しみに。
（C）CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE
＞＞＞『パンの赤ちゃん』場面カットをチェック！（写真10点）
『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描く作品。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テレビシリーズとして新たに "コマ撮り" アニメーションに生まれ変わった "パンの赤ちゃん" たちの、小さな大冒険が始まる。
テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい『パンの赤ちゃん』たちの日常を描写。週末の朝、大人も子どもも一緒に楽しめるオリジナルアニメーションだ。
放送に先がけ、本日公式サイトおよびティザー映像が公開、『土曜はナニする！？』の番組MCである山里亮太（南海キャンディーズ）からはコメントが届いている。
「パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。」
7月4日からの放送をお楽しみに。
（C）CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE
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