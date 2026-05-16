この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「全身しっかり5分間チャレンジ！ノンストップ立ちトレ」と題した動画を公開しました。この動画では、ジャンプやしゃがみ動作なしで、わずか5分間で全身を動かすノンストップのトレーニングを紹介しています。



トレーニングは、その場でステップを踏みながら腕を大きく回すウォーミングアップから始まります。のが氏は、呼吸に合わせて膝を高く持ち上げるようアドバイス。全身を温めた後、肩を回してから両手を上げる万歳の動きに移ります。つま先立ちになりながらまっすぐ上に伸びることで、血流を一気に上げることができると説明しています。



続いて、背中を丸めずにお辞儀をする「グッドモーニング」で、裏ももからお尻にかけてアプローチします。のが氏によると、この動きは背中、裏もも、お尻の筋力トレーニングにもなるとのことです。さらに、体をひねりながら膝を上げる「ツイストニーリフト」で体幹を鍛えます。バランスが崩れそうな場合は、小さな動きでも問題ないと解説しています。



トレーニングの終盤では、片足を後ろに引くステップバックと同時に両肘を後ろに引く動きを実施。背中や肩甲骨周り、足の裏まで全身を連動させて使います。最後は、腕を大きく広げたり上げたりしながら深い呼吸を繰り返し、クールダウンして終了です。



動画で紹介されているトレーニングは、休憩なしの5分間ですが、一つ一つの動きはシンプルで、運動初心者でも無理なく挑戦できます。日々の運動習慣の第一歩として、この5分間チャレンジを取り入れてみてはいかがでしょうか。