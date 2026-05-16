敗戦の中にも、相川ベイの変化はにじんでいた。ＤｅＮＡは１５日の巨人戦（東京ドーム）に０―２で敗れ、４位に転落した。相川亮二監督（４９）は今季ここまで２度対戦して０勝２敗、防御率０・６９と封じ込められていた天敵左腕・井上温大投手（２５）の攻略を期し、スタメン野手８人を全て左打者でそろえる大胆なオーダーを組んだ。

しかし、奇策は実らず、１３日の中日戦（横浜）の２回から続く無得点も２８イニングまで伸び、今季５度目のシャットアウト負け。試合後、指揮官は「２試合やられていたので、動いてプランを立てていったが、それを上回られた」と悔しさをにじませた。

チームは現在、主砲の牧秀悟内野手（２８）が右太ももの肉離れで戦線離脱中。先発投手の慢性的な駒不足にも悩まされている。それでも５月は６勝５敗１分けと白星が先行。多くの誤算を抱えながらも、粘り強く踏みとどまっている。伝統的に打高投低のイメージが強いＤｅＮＡだが、チーム防御率はセ・リーグ３位の３・２１と平均以上の数字を残す。その背景にあるのが、今や１２球団屈指と評しても差し支えない救援陣の充実ぶりだ。

今季から守護神に返り咲いた山崎康晃投手（３３＝１４試合登板、防御率２・０３）を筆頭に、中川虎大投手（２６＝１４試合登板、防御率０・００）、ホセ・ルイーズ投手（３１＝１２試合登板、同０・７９）、ショーン・レイノルズ投手（２８＝１８試合登板、同２・３７）と、ハマのブルペンには厚みがある。僅差の終盤を引き締めるリリーバー陣は、徐々に姿を変えつつある相川ベイの新たな象徴でもある。

この日も、０―２の６回から登板した岩田将貴投手（２７）が２イニングを２安打無失点でしのいだ。阪神を戦力外となり、昨季からＤｅＮＡに加わった左腕が流れを止めると、３番手・吉野光樹投手（２７）も８回を１安打無失点。打線が沈黙した一方で、救援陣は最後まで緊張感のある展開を保った。

「これまでのような力任せ、勢い任せのチームカラーとはひと味違う」と新チームを評価する声も、球界内では増えている。最大の基盤となる守備面さえ安定すれば、長丁場のシーズンを戦い抜く算段も見えてくるはずだ。