モデルの青木瞳さんは5月14日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：青木瞳さん公式Instagramより）

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モデルの青木瞳さんは5月14日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースから美脚があらわになった姿を公開しました。

【写真＆動画】青木瞳の圧巻の美脚

「瞳ちゃんかわいい」

青木さんは「Miu Miu Jazz Club Tokyo　Thank you」「上原ひろみさんの演奏…」などとつづり、3枚の写真と5本の動画を投稿。かわいらしいミニワンピースを着用しています。すらりと伸びる美しい脚がギリギリまで露出しており、目を奪われます。

コメントでは「so 美脚 !!!!!!!!!!!!!」「So beautiful」「瞳ちゃんかわいい　お洋服もキラキラビジューいっぱい」「めっちゃくっちゃ素敵ですね！」「きれい..」と、絶賛の声が寄せられました。

美脚ショットはほかにも！

6日にも、美脚があらわになった姿を披露していた青木さん。ファンからは「似合ってる」「可愛いすぎー」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)