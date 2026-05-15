「so 美脚 !!!!」人気モデル、ギリギリまで露出した圧巻の美脚に反響「めっちゃくっちゃ素敵ですね！」
「so 美脚 !!!!」人気モデル、ギリギリまで露出した圧巻の美脚に反響「めっちゃくっちゃ素敵ですね！」
モデルの青木瞳さんは5月14日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースから美脚があらわになった姿を公開しました。
【写真＆動画】青木瞳の圧巻の美脚
「瞳ちゃんかわいい」青木さんは「Miu Miu Jazz Club Tokyo Thank you」「上原ひろみさんの演奏…」などとつづり、3枚の写真と5本の動画を投稿。かわいらしいミニワンピースを着用しています。すらりと伸びる美しい脚がギリギリまで露出しており、目を奪われます。
コメントでは「so 美脚 !!!!!!!!!!!!!」「So beautiful」「瞳ちゃんかわいい お洋服もキラキラビジューいっぱい」「めっちゃくっちゃ素敵ですね！」「きれい..」と、絶賛の声が寄せられました。
美脚ショットはほかにも！6日にも、美脚があらわになった姿を披露していた青木さん。ファンからは「似合ってる」「可愛いすぎー」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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