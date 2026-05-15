【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）

【映像】“最恐”美女レスラー、1対3で無双→感情爆発ゴリラポーズ

“正々堂々”ならたとえ1対3でもお構いなし。人気・実力ともに圧倒的な最恐女子レスラーがこの日も“無双”で大歓声を浴びていた。

この日の「SMACK DOWN」では、WWE女子王座のベルトを持つリア・リプリーが、浅からぬ因縁を持つ女帝シャーロット・フレアーらと一時共闘し、WWE「NXT」から昇格してきたヒール軍団“フェイタル・インフルエンス”と6人タッグマッチで激突。試合前には誰彼構わずヘイトを撒き散らすフェイタル・インフルエンスと対峙していた“イレジスティブル・フォーシズ”の2人（ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド組）に割って入るように入場曲が鳴ると、割れんばかりの大歓声が鳴り響いていた。

ABEMAでその様子を見守った視聴者も「やっぱマミーよ」「圧倒的オーラ」「すごい盛り上がり」「マミーの貫禄」と驚きのリアクション。試合でも“フェイタル・インフルエンス”の3人に格の違いを見せつけるかのごとく、次々と大技を連発していく。鬼の形相で3人を場外まで追うと、エネルギーの“滾り”を抑えきれず観客に向かって胸を叩いてドラミング。やはり会場からは大きな歓声が沸き起こった。

しかし試合終盤、場外で出番を待つリアを“祭典”レッスルマニアで彼女に敗れた元王者ジェイド・カーギルが急襲し、そのままチームも敗れてしまう結果に。圧倒的人気と実力ゆえ四方八方からターゲットとして狙われる状態が続いているリアだが、女子王者を取り巻く勢力図とストーリーは今後どのような展開となっていくか、注目だ。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）