【付録】「舟形トートバッグ」が付いてくる！ 『素敵なあの人 2026年7月号』が5月15日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人 2026年7月号』（宝島社）の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月15日に発売される『素敵なあの人 2026年7月号』（税込1790円）。付録として、「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が付いてきます。
春夏のお出かけに映える、爽やかなエメラルドブルーが目を引くデザインです。レザー調のタグには、「ユーバイ ウンガロ」のロゴがゴールドカラーで箔押しされており、大人の女性にふさわしい高級感を演出。シンプルながらも華やかさがあり、コーディネートの差し色として日常を彩ってくれます。
見た目の美しさだけでなく、機能面も非常に優秀です。しっかりとした広めのマチがあるため、お弁当箱や500mLのペットボトルも安定して収納でき、ランチトートやお散歩バッグとして大活躍。バッグを開けると、内側にはパリのアトリエでデザインされた上品な「パピヨン柄」がプリントされており、使うたびに気分が高まる仕上がりとなっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人 2026年7月号』の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が見逃せない！
宝島社から5月15日に発売される『素敵なあの人 2026年7月号』（税込1790円）。付録として、「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が付いてきます。
大人の装いを格上げするエメラルドブルーと贅沢な箔押しロゴ
春夏のお出かけに映える、爽やかなエメラルドブルーが目を引くデザインです。レザー調のタグには、「ユーバイ ウンガロ」のロゴがゴールドカラーで箔押しされており、大人の女性にふさわしい高級感を演出。シンプルながらも華やかさがあり、コーディネートの差し色として日常を彩ってくれます。
使い勝手抜群の広々マチと上品な内側パピヨン柄
見た目の美しさだけでなく、機能面も非常に優秀です。しっかりとした広めのマチがあるため、お弁当箱や500mLのペットボトルも安定して収納でき、ランチトートやお散歩バッグとして大活躍。バッグを開けると、内側にはパリのアトリエでデザインされた上品な「パピヨン柄」がプリントされており、使うたびに気分が高まる仕上がりとなっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)