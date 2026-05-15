今月の注目雑誌から、魅力的な付録「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人 2026年7月号』（宝島社）の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『素敵なあの人 2026年7月号』の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が見逃せない！


宝島社から5月15日に発売される『素敵なあの人 2026年7月号』（税込1790円）。付録として、「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が付いてきます。

大人の装いを格上げするエメラルドブルーと贅沢な箔押しロゴ


春夏のお出かけに映える、爽やかなエメラルドブルーが目を引くデザインです。レザー調のタグには、「ユーバイ ウンガロ」のロゴがゴールドカラーで箔押しされており、大人の女性にふさわしい高級感を演出。シンプルながらも華やかさがあり、コーディネートの差し色として日常を彩ってくれます。

使い勝手抜群の広々マチと上品な内側パピヨン柄


見た目の美しさだけでなく、機能面も非常に優秀です。しっかりとした広めのマチがあるため、お弁当箱や500mLのペットボトルも安定して収納でき、ランチトートやお散歩バッグとして大活躍。バッグを開けると、内側にはパリのアトリエでデザインされた上品な「パピヨン柄」がプリントされており、使うたびに気分が高まる仕上がりとなっています。
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(文:All About ニュース編集部)