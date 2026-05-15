「夫が仕事を盾に育児をまったくせず」世帯年収1100万円でも不満・37歳女性の本音
All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、東京都在住37歳女性の給与事情を見ていきます。
年齢・性別：37歳・女性
同居家族構成：本人（37歳）、夫（44歳）、長男（7歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
世帯年収：1100万円
現預金：1000万円以上（推定）
家計は「自分がほぼすべて」管理しており、月の主な支出は「住居費10万円、食費8万円、光熱費2万円、保険料5万円（学資保険含む）、教育費2万円、通信費3万円、小遣い（妻）3万円、車両費1万円、娯楽・交際費5万円」とのこと。自身が把握している限りでは毎月「3万円」の貯蓄ができていると言います。
その理由として「私がもっと働きたい、自分が自由に使えるお金が欲しい。私が時短で子どもを見る係のような感じになっているのが不満。夫もできるだけ自主的に子どもをワンオペで見られるような環境を作って欲しいが、仕事を盾にまったくやらない。
この日お迎えお願いできる？と聞いても『その日にならないと分からない、顧客の返事による』と先に予定を決められないため、結局子供のことは全て私がしている」と話します。
配偶者については「子どものことを差し置いてフルで働いているため、夫の収入は満足している。ただ、もう少し私が自由に使えるお金は欲しい。貯めているようだが、そこもクリアーになっておらず、不安な部分がある。
稼いできてくれる分、夫の体調管理やメンタルケア、子供のことは全て私なので、とても不満。せめて気遣いの言葉をくれれば納得するのにといつも思っている」と語ります。
家事・育児については「夫→麦茶を作る、日曜日の7時から10時まで息子の面倒を見る。私→それ以外全部」とのこと。「土日は夫はほとんど寝ているため、私が子供を連れて外に連れ出している。仕事を増やしたいが、育児や家事がおろそかになるので増やせない」と話します。
今後の働き方については「転職して、もう少し手取りを増やしたい」と語ります。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：まりこ
年齢・性別：37歳・女性
同居家族構成：本人（37歳）、夫（44歳）、長男（7歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
世帯年収：1100万円
現預金：1000万円以上（推定）
夫900万円・妻200万円。完全別財布で妻は毎月3万円を貯蓄夫婦の働き方は「フルタイム×パート・時短の共働き」というまりこさん。夫婦それぞれの年収は「夫900万円、妻200万円」で、世帯年収は1100万円とのこと。
家計は「自分がほぼすべて」管理しており、月の主な支出は「住居費10万円、食費8万円、光熱費2万円、保険料5万円（学資保険含む）、教育費2万円、通信費3万円、小遣い（妻）3万円、車両費1万円、娯楽・交際費5万円」とのこと。自身が把握している限りでは毎月「3万円」の貯蓄ができていると言います。
「仕事を増やしたいが、育児や家事がおろそかになるので増やせず」現在の夫婦の働き方や収入バランスについて満足しているかの問いに「満足していない」と回答します。
その理由として「私がもっと働きたい、自分が自由に使えるお金が欲しい。私が時短で子どもを見る係のような感じになっているのが不満。夫もできるだけ自主的に子どもをワンオペで見られるような環境を作って欲しいが、仕事を盾にまったくやらない。
この日お迎えお願いできる？と聞いても『その日にならないと分からない、顧客の返事による』と先に予定を決められないため、結局子供のことは全て私がしている」と話します。
配偶者については「子どものことを差し置いてフルで働いているため、夫の収入は満足している。ただ、もう少し私が自由に使えるお金は欲しい。貯めているようだが、そこもクリアーになっておらず、不安な部分がある。
稼いできてくれる分、夫の体調管理やメンタルケア、子供のことは全て私なので、とても不満。せめて気遣いの言葉をくれれば納得するのにといつも思っている」と語ります。
家事・育児については「夫→麦茶を作る、日曜日の7時から10時まで息子の面倒を見る。私→それ以外全部」とのこと。「土日は夫はほとんど寝ているため、私が子供を連れて外に連れ出している。仕事を増やしたいが、育児や家事がおろそかになるので増やせない」と話します。
「夫の資産を知らず、全財産を把握できていないのが不満」今後については「学費は貯めているつもりだが、それを上回る学費や塾代などがかかると怖い。また急な病気や入院のための費用は考えていないので、そこも心配。そもそも夫が抱えている資産を知らず、株や家などの全財産を私が把握していないのが不満」と言います。
今後の働き方については「転職して、もう少し手取りを増やしたい」と語ります。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)