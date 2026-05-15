「性格がすでにはっきり」中川翔子、0歳双子についた「育ってきたら変わる？またはこのまま？」問い掛け
タレントの中川翔子さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子との親子ショットを披露しました。
【写真】中川翔子＆息子の親子ショット
コメントでは、「結構赤ちゃんのときの性格そのまま大きくなりました！」「毎日元気にすくすくと成長をしているようでとても良かったです」「可愛いSHOTありがとうございます」「双子ちゃんそれぞれの個性があって可愛い」「しょこたんも子育てたのしんでください」「双子ちゃん、可愛い」「わあ もう立ってるんですねー」「しょこたんも可愛い〜」「可愛い親子」「大きくなった」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】中川翔子＆息子の親子ショット
「双子ちゃんそれぞれの個性があって可愛い」中川さんは「0歳で性格がすでにはっきり分かれてます」とつづり、20枚の写真を載せています。双子の息子たちの成長記録です。息子とのツーショットや遊ぶ様子、親子ショットなど、かわいい日常がたくさん収められています。双子それぞれの個性がすでにはっきりしている様子に、「育ってきたら変わる？またはこのまま？ どうてしたか？ 二卵性双子、面白い！」と、ファンに質問を投げ掛けました。
「スイカボーイズ可愛い」12日には「スイカ双子 スイカロンパース最高」と、スイカ柄のロンパースを着た双子との親子ショットを公開していた中川さん。ファンからは、「スイカボーイズ可愛い」「可愛い過ぎますっ」といった声が上がりました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)