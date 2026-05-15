大ヒット上映中『超かぐや姫！』「THE FIRST TAKE」にて『超かぐや姫！』第二弾！「ワールドイズマイン CPK! Remix」公開！

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『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次いだため、上映期間の延長および上映館の拡大を決定し、4月20日時点までに累計動員数100万人、興行収入20億円を突破するなど、その勢いはさらに増し続けている。

この度、人気音楽YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて「ワールドイズマイン CPK! Remix」がプレミア公開されることが決定！公開に先駆けて一発撮りに挑んだ夏吉ゆうこ＆早見沙織のコメントが到着！

ブラックオニキスが表紙を飾る「anan」スペシャルエディション発売、かぐやが星街すいせいと共演するNHKラジオ「ぶいあーる！」放送とメディア出演も続々！

この度、登録者数1200万人を超える人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、プレミア公開時の同時接続数が5万人を超え、公開からわずか2週間足らずで再生回数300万回を突破するなど大反響を呼んでいる「ray 超かぐや姫！Version」に続く、第二弾として「ワールドイズマイン CPK! Remix」が5月13日（水）22時よりプレミア公開される。ボカロPのryo (supercell)が2008年に発表した名曲「ワールドイズマイン」を本作のためにryo自らがリミックスを手がけ、よりライブ映えする一曲にチューンアップさせた。歌うのは「ray」に引き続き、かぐや役の夏吉ゆうこと月見ヤチヨ役の早見沙織。本編を彷彿とさせる早見の台詞から始まり、一発撮りの緊張感の中でもライブ感を楽しむように息ぴったりに歌う姿が印象的なパフォーマンスを披露している。

今回の歌唱について夏吉と早見は「劇中でかぐやとヤチヨが元気いっぱいに歌っているところなので各々のキャラクターらしく歌えていたらいいなと思いながら歌いました」（夏吉）「歌っているとどんどん楽しい気持ちになりまして、一緒にかぐやと歌っている時のヤチヨの気持ちもこうやって上がっていったのかな、とその時の映像を臨場感を持って味わいながら歌いました」（早見）とコメントを寄せた。

ほかにも劇中の人気ゲーマーグループ・ブラックオニキスが表紙を、かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨがバックカバーを飾り、キャスト・スタッフインタビューなどの特集が掲載される「anan 2495号スペシャルエディション」が本日より発売、人気VTuberの星街すいせいがMCを務めるNHKラジオ「ぶいあーる！」5月16日（土）放送回にかぐやがゲスト出演するなどメディア出演が相次ぎ、その勢いはまだまだ衰えることを知らない本作。次はどんな驚きをファンに提供してくれるのか、今後の動向にもぜひご注目いただきたい。

＜夏吉ゆうこ&早見沙織 コメント＞

「劇中でかぐやとヤチヨが元気いっぱいに歌っているところなので各々のキャラクターらしく歌えていたらいいなと思いながら歌いました」（夏吉）

「歌っているとどんどん楽しい気持ちになりまして、一緒にかぐやと歌っている時のヤチヨの気持ちもこうやって上がっていったのかな、とその時の映像を臨場感を持って味わいながら歌いました」（早見）

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

●作品情報

『超かぐや姫！』

【あらすじ】

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―― これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

【CAST】

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

エンディングテーマ：「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

劇中歌楽曲提供：ryo (supercell)、yuigot、Aqu3ra、HoneyWorks、40mP、kz(livetune)

【STAFF】

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ

関連リンク

超かぐや姫！ 公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com