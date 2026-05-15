【Mリーグ】最終日第1戦は雷電・黒沢がトップ！ BEAST大介は初優勝遠のく痛恨3着
麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ最終日が15日に開催され、第1試合はTEAM RAIDEN／黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がトップ。優勝争いの渦中にあった2位、BEAST Xは鈴木大介（連盟）が痛恨の3着となり、EX風林火山の2度目の優勝が現実味を帯びてきた。
【写真】「Mリーグ」雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開く ファンびっくり
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
東場から次々大物手を実らせた黒沢がトップに立つと、格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）との競り合いを制してそのままゴール。2シーズン連続でファイナル進出し、優勝こそ難しくなっているが、パブリックビューイングと閉幕式で駆けつけた多くのユニバースの前で最後にらしいトップをものにした。風林火山は監督兼任の二階堂亜樹（連盟）が登板し、東発から黒沢に12000を放銃するなど苦戦し4着に終わったが、トップが是が非でもほしかった大介も3着という結果に。
BEASTは残り2試合2連勝が必須だったが、これによって最終試合でさらに厳しい条件が課されることに。また、雷電が60ptを超えるトップをとったことにより2位以下の順位争いも激化する最終半荘となった。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ順位表
※5月15日第1試合終了時点 残り1試合
1位・EX風林火山 289.4pt
2位・BEAST X 140.9pt
3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 112.3pt
4位・TEAM RAIDEN / 雷電 65.7pt
【写真】「Mリーグ」雷電のお疲れ会を“球界No1のピッチャー”が開く ファンびっくり
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
BEASTは残り2試合2連勝が必須だったが、これによって最終試合でさらに厳しい条件が課されることに。また、雷電が60ptを超えるトップをとったことにより2位以下の順位争いも激化する最終半荘となった。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ順位表
※5月15日第1試合終了時点 残り1試合
1位・EX風林火山 289.4pt
2位・BEAST X 140.9pt
3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 112.3pt
4位・TEAM RAIDEN / 雷電 65.7pt